Oggi su Canale5 in seconda serata ultimo appuntamento con #Hestate condotto da Alfonso Signorini

Venerdì 4 agosto in seconda serata su Canale 5, quarto e ultimo appuntamento con #Estate, il format che racconta in tv il “Chi Summer Tour 2017”. Quattro puntate, quattro location diverse, un viaggio tra le più esclusive spiagge italiane in compagnia delle celebrities che animano il mondo del gossip e della tv, e degli influencer del web e della moda. Conduce Alfonso Signorini.

Nella cornice di Santa Margherita Ligure tanti racconti inediti, gossip e video esclusivi. Saranno mostrate le immagini delle vacanze di Eros Ramazzotti con la famiglia a Mykonos e della figlia Aurora con il fidanzato Goffredo.

Tra i protagonisti di questa puntata: la showgirl Valeria Marini, gli ex gieffini Francesca Rocco e Giovanni Masiero che mostreranno per la prima volta in video la figlia Ginevra, il paroliere e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio e la star di “Musical.ly” (il social dei playback) e prima muser italiana Elisa Maino.

Ospiti fissi del programma Matt & Bise (al secolo Matteo Pelusi e Valentino Bisegna, due tra le più note webstar d’Italia con oltre 4 milioni di seguaci), Laura Cremaschi (la Bonas di “Avanti un altro” di Paolo Bonolis) e il “belloccio” di “Gogglebox”, Nicolò Ferrari.

Si concluderà, inoltre, la sfida culinaria tra lo chef stellato Andrea Berton e Claudia Galanti giunta ormai al match finale. La showgirl, poco prima di iniziare quest’avventura a #Estate, aveva infatti dichiarato: «Ho deciso la lasciare la tv. Basta con questo mondo. Cambio vita. Il mio ex compagno e padre dei miei figli, Arnaud, è in galera e dovrà scontare molti anni. Io mollo la tv per diventare Chef. Sogno un ristorante tutto mio per garantire un futuro ai miei figli Liam e Tal». Dopo aver affrontato diverse prove culinarie sotto la guida del severo coach Berton, la modella paraguaiana scoprirà finalmente se potrà realizzare il primo sogno di questo suo sliding doors ovvero: pubblicare una “sua” ricetta sul settimanale Chi. Un colpo di scena finale la renderà protagonista in positivo o in negativo al termine della sfida…

Di seguito alcuni stralci delle “Confessioni” di

Valeria Marini, Cristiano Malgioglio, Francesca Rocco e Elisa Maino

VALERIA MARINI:

«L’ULTIMA VOLTA CHE HO FATTO L’AMORE…DUE GIORNI FA»

«VOGLIO DIVENTARE MAMMA. SONO INNAMORATA»

«GIGI D’ALESSIO E ANNA TATANGELO: SPERO TORNINO INSIEME»

«Io amo gli uomini italiani!» afferma Valeria Marini quando le viene chiesto della sua nuova fiamma, l’argentino Francisco Ovalle. E sulla sua vita personale la showgirl confida: «L’ultima volta che ho fatto l’amore…Due giorni fa. Non avere un figlio è un po’ il mio grande cruccio, nel senso che sono rimasta un po’ prigioniera del mio lavoro, un po’ degli inciampi che ho fatto con persone sbagliate, però diciamo che c’è ancora la possibilità, è un desiderio che voglio realizzare. Devo mettere le basi con una persona solida con cui ci siano veramente i sentimenti, ci sia veramente un punto d’incontro».

E, sulla recente separazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, suoi ex amici, dice: «Può capitare, il problema è gestire le crisi, le fatiche. Spero, visto che hanno un bambino bellissimo, che superino la crisi».

CRISTIANO MALGIOGLIO:

«HO DEDICATO “MI SONO INNAMORATO DI TUO MARITO” AL BOMBER DELL’INTER ICARDI»

«IL GF VIP? SAREI LA STAR ASSOLUTA»

«Ho dedicato “Mi sono innamorato di tuo marito” al bomber dell’Inter Mauro Icardi. Chissà cosa penserà la moglie Wanda Nara», dichiara Cristiano Malgioglio ai microfoni di “#Estate”. «La mia canzone è anche un messaggio per tutti quegli omosessuali che purtroppo non fanno coming out e vivono da infelici. Ultimamente mi sono scatenato anche contro Gianna Nannini che vuole stabilirsi a Londra e prendere la residenza lì perché qua non ci sono le leggi per gli omosessuali. Beh lei non ha mai fatto niente per gli omosessuali. Non è mai stata in prima linea a un gay pride. Che cosa vorrebbe la Nannini? Che noi le portassimo un piatto d’oro con tutte le leggi a disposizione sua?».

Poi a Cristiano Malgioglio chiediamo che cosa ne pensi del fenomeno Fabio Rovazzi: «Rovazzi? Bravissimo pianista, straordinario, poi ha una faccia da bonaccione. Ah scusami! Io avevo capito quello che suona il piano, scusami…ma sai che io non lo conosco? So che è in classifica ed è un rapper, ma io ascolto un altro tipo di musica. Conosco a malapena Fedez, ma ogni generazione ha i suoi idoli. Io mi sono fermato a Eminem e poi mi piace molto Jovanotti e poi naturalmente Fibra che mi ha anche citato in una sua canzone».

Infine, una domanda sui rumours che lo vorrebbero come nuovo concorrente del “Grande Fratello Vip”: «Il ‘GF Vip’? Beh, certamente sarei la star assoluta».

FRANCESCA ROCCO:

«DOPO LA GRAVIDANZA MI SONO CHIESTA SE SONO IN GRADO DI FARE LA MADRE»

«UN ALTRO FIGLIO? PER ORA NO»

L’ex gieffina Francesca Rocco mostra per la prima volta insieme al compagno Giovanni Masiero la figlia Ginevra e afferma: «Non mi è mai mancata la mia vita precedente dopo il ‘Grande Fratello’, ho trovato notorietà e amore, la cosa importante è viverla comunque con semplicità. Noi siamo una coppia molto amata perché siamo molto semplici e umili. Siamo stati sempre sinceri sia dentro la casa del ‘GF’ che fuori. Abbiamo una grossa fortuna: tutta la nostra storia è filmata, dal primo bacio, i primi sguardi. Quando abbiamo deciso di chiamare nostra figlia Ginevra: noi non ci ricordavano che questo nome lo avevamo già detto per scherzo dentro alla casa del GF».

E sulla maternità confida: «Scoprire di essere incinta è stata una stella cadente dal cielo, non ce lo aspettavamo. La prima cosa che pensi è: ‘E adesso? Sarò in grado? Sarò capace? Il mio corpo cambierà…’ Il pensiero iniziale è: ‘Aiuto!’ Quando poi vedi la pancia che cresce e inizi a sentire i primi movimenti, inizi ad amarla questa personcina. Poi dopo arriva l’ultimo mese in cui ti senti pesantissima, hai voglia di conoscere questa creatura…e arriva il parto, il mio parto è stato un parto naturale completamente, avevo scelto di non fare l’epidurale, non so come mi sia venuta questa idea perché mentre ero lì che soffrivo avrei fatto qualsiasi cosa per soffrire meno. Giovanni era lì di fianco a me e soffriva per me, vedendomi soffrire. Però dalle sofferenze arrivano le gioie più grandi. Appena l’ho vista ero distrutta, stravolta, quindi non ho realizzato benissimo: ‘Eccola!’. Ci ho messo qualche minuto, ho iniziato a accarezzarla e a baciarla dopo un giorno. Sarei pazza a dire che non ho avuto paura o che è stato tutta una passeggiata. Le paure ci sono, dalla prima notte quando siamo tornati a casa dall’ospedale e ho detto: ‘E adesso?’ Di tutto hai paura, anche perché è così piccola e indifesa e ti chiedi proprio: ‘Sarò una brava mamma?’, spesso ti mancano proprio anche le forze, allattando le energie sono ancora meno, però viene naturale».

Infine racconta i progetti futuri: «A parte il lavoro di mamma ho tanti progetti, il mio blog, progetti a livello televisivo e anche nella recitazione mi è stata fatta una proposta interessante, vediamo».

ELISA MAINO:

«IL MONDO MI CONOSCE MA IO CHIEDO SEMPRE IL PERMESSO AI MIEI GENITORI»

Elisa Maino, la giovane star di “Musical.ly” che a soli quattordici anni conta oltre 1 milione di followers, intervistata recentemente anche dal Corriere della Sera, si racconta in un’intervista singola con il direttore di Chi Alfonso Signorini: «Credo di piacere per la mia spontaneità, faccio capire a chi mi segue che sono come loro, sono una di loro. Sono felice perché sono la prima muser in Italia, sono anche andata a Los Angeles e ad Amsterdam per delle premiazioni. La cosa più importante? Non fare niente di nascosto, ma chiedere sempre comunque il permesso ai genitori quando si è minorenni».

Il programma è curato da Gabriele Parpiglia.

Autore: Laura Gamberini.