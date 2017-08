07/08/2017 – 23:45 #RAI1: FUORI LUOGO La Maddalena ultima spiaggia

Mario Tozzi andrà alla scoperta de La Maddalena, nel nord della Sardegna, un arcipelago di 60 isolotti quasi tutti disabitati, in un mare fra i più belli del mondo, nella puntata di “Fuori luogo” di lunedì 7 agosto, alle 23.45 (in replica il 12 agosto alle 8.55), su Rai1. La Maddalena ha vissuto sempre di pastorizia e di piccole economie fino all’arrivo dei Savoia che la inclusero nel potenziamento del sistema difensivo della Sardegna e da quel momento iniziò per queste isole una lunga “tradizione militare” che non si è ancora arrestata e che ha proiettato l’arcipelago al centro di un mondo molto più grande e complesso di quanto non appaia guardando le sue rive. Attraverso degli esperimenti si scoprirà la natura delicata di questo arcipelago, soprattutto il fenomeno dell’erosione delle spiagge, legato a fattori naturali ma anche alla presenza dell’uomo che soprattutto in certi periodi dell’anno si riversa qui in maniera massiccia con conseguenze sull’ambiente. Ospite d’eccezione Giobbe Covatta, che a La Maddalena ha trascorso la sua infanzia, e ha imparato ad amare il vento e il mare. Con lui si navigherà fra queste isole e Mario Tozzi cercherà di capire quale sia la sfida che si trova davanti questo Arcipelago e cioè come coniugare la necessità di proteggere questo ecosistema delicato con attività produttive e un turismo sostenibile che vada oltre i soliti tre mesi estivi.

Si spera comunque che si riescano a chiudere una volta per tutte i conti con il passato, dai militari al malaffare delle Grandi Opere che continuano a tarpare le ali a questi luoghi da sogno. Compresa l’ipotesi di costruire un tunnel che collegherebbe la Maddalena a Palau, trasformando l’isola in un’appendice della Sardegna, cancellando per sempre la sua stessa identità di “isola”.

Redazione