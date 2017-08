CLASSIFICHE FIMI-NIELSEN-GFK-EARONE WEEK 31 (28 luglio – 3 agosto)

CLASSIFICA FIMI SINGOLI

Nei singoli “Senza pagare” di Jax &Fedez feat.T-Pain da 12 settimane ancora in vetta , davanti a Baby K, stabile alla seconda posizione con “Voglio ballare con te” , salgono di un posto in terza posizione raggiungendo il podio The Giornalisti con il loro tormentone “Riccione“. Alla quarta posizione “l’esercito del selfie” di Takagi & Ketra feat. Lorenzo Fragola e Arisa e a concludere la TopFive “Despacito” il tormentone del momento di Luis Fonsi feat. Daddy Yankee che scende di due posizione occupando il quinto posto della classifica.

Posizioni 1-50: http://www.fimi.it/classifiche#/category:digital Posizioni 51-100: http://www.fimi.it/classifiche CLASSIFICA FIMI ALBUM Per quanto riguarda gli album, Riki stabile in vetta con Perdo le parole per l’ottava settimana, davanti a Gué Paqueno e a Ghali con Album che sorpassa Vasco Rossi (4) conquistando il terzo posto. In quinta posizione si registra una new entry : Everithing Now degli Arcade Fire. Bene Federica Carta con l’album omonimo Federica che risale dalla 12a posizione all’ottava. Altra new entry alla 47 posizione: Alice Cooper con Paranormal per il resto: http://www.fimi.it/classifiche#/category:album Queste le Classifiche:

Earone:

http://www.earone.it/classif…/classifica_settimanale_storico

Radio Airplay:

http://radioairplay.fm/classifiche-musicali/…/radio-airplay/

Redazione