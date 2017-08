Gianluca Grignani: Annullato il concerto alla Fiera del Vino! “Tengo alla mia dignità” – Il commento della Lucarelli e la risposta di Grignani

Il concerto di Gianluca Grignani previsto a Montefiascone per il 15 di agosto inserito nel contesto della Fiera del Vino è stato annullato dal cantante per un fatto di dignità professionale , al di là delle battute che si sono sprecate in re te al suo annuncio e tra le quali spicca quella di Selvaggia Lucarelli: “A occhio, non mi sembra una buona idea” di chiaro riferimento al “problema” che affligge il cantante. Ovviamente Grignani non è rimasto indietro e, in un post pubblicato nella sua pagina social, oltre a informare sui motivi che hanno portato all’annullamento del concerto e sui suoi prossimi appuntamenti, ha risposto alla blogger con altrettanta ironia ma in forma decisamente più elegante.

Mi vedo costretto ad annullare il concerto a Montefiascone, perché c’è stata una disinformazione generale sull’evento stesso, sulla location cambiata quasi all’ultimo minuto, dettagli dei quali io sono venuto a conoscenza poche ore fa!!! Di sicuro il motivo per il quale non terrò il live non è legato alla circostanza che lo stesso è inserita all’interno della Festa del vino, nella quale ci avrei “sguazzato” volentieri…e tra l’altro credo che sia una gran bella manifestazione,seria e ben organizzata!!!

Ma che ci crediate o no io tengo molto alla mia dignità professionale…che per me è al primo posto sempre!!!

Chiamatelo caos, chiamatela libertà, chiamatela anarchia io lo chiamo semplicemente rock’n’roll…e il rock’n’roll è di tutti!!!

Ci vediamo presto, sabato a Brugnano 5Terre e il 10 a Policoro (Matera) Concerto a pagamento!

