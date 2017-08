FEDEZ annuncia: “A settembre avremo una grande novità io e Ax per voi… E’ una cosa enorme, gigante…È un modo per concludere questo progetto incredibile, un modo per salutarci…

Fedez e J-Ax, presto riprenderanno il loro percorso in solitaria. Ad annunciare l’arrivo di “una grande novità” a settembre che concluderà il progetto di coppia attorno al disco Comunisti col Rolex, lo stesso Fedez in una diretta su Instagram assieme all’inseparabile fidanzata Chiara Ferragni

Queste le parole di Fedez:

“A settembre avremo una grande novità io e Ax per voi, ci stiamo ca*ando un po’ sotto perché è una cosa enorme, gigante. Non la voglio dire, non siamo ancora sicuri. È un modo per concludere questo progetto incredibile, un modo per salutarci perché probabilmente una volta concluso questo progetto sia io sia Ax spariremo per un anno, un anno e mezzo o due per lavorare ai nostri dischi solisti. Stiamo progettando qualcosa di veramente figo per salutarci. Non usciremo con dei brani per un anno, due. Io voglio prendermi una pausa da tutto il ciclone espositivo”. Poi, una parentesi polemica. Alla domanda: “Fede, perché non torni a fare un paio di canzoni per dimostrare alla scena che ci sai fare?”, lui ha risposto: “A me non me ne frega un c… della scena, io canto perché ho un’urgenza di esprimermi non per rivendicare un’appartenenza o fare a gara a chi pi*cia più lontano”.

Redazione