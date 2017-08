VALERIO SCANU ad Agosto in Sardegna con due concerti: l’11 a La Maddalena e il 26 a Muravera (Ca)

Non è consuetudine che Valerio Scanu si esibisca spesso in Sardegna perciò le due date in programma nell’Isola per il mese di agosto hanno piacevolmente sorpreso i suoi fan sardi. Il cantante si esibirà l’11 di Agosto a La Maddalena, sua “città” natale e rinomata località turistica situata a Nord della Sardegna nonchè isola principale dell’omonimo Arcipelago e meta ambita dei vacanzieri che il 17 di ottobre celebra i 250 anni dalla sua fondazione! Molti gli eventi culturali, musicali, sportivi ed enogastronomici in programma nell’ambito dei festeggiamenti e tra quelli musicali non poteva mancare l’attesissimo concerto del popolare cantante maddalenino che, in giro per l’Italia col suo #FinalmenteLiveTour, l’11 di agosto farà tappa nella sua isola, in piazza Comando (ore 22:00 – ingresso gratuito) e come anticipato dai social dallo stesso cantante non mancheranno ospiti e sorprese.

Poi Valerio Scanu farà ancora un salto nella Penisola per le due date del Tour già in programma del 14 agosto – piazza Umberto I – Mugnano del Cardinale (Avellino) e del 19 agosto – piazza Centrale – Alvano (TR) – prima di ritornare in Sardegna con la sua musica e il suo tour live per la seconda data del 26 di agosto, dove raggiungerà la costa Sud orientale dell’Isola, per esibirsi a Muravera (prov. di Cagliari) in piazza Europa a partire dalle ore 22:00 – Ingresso gratuito.

Il tour di Valerio Scanu si concluderà a Roma il 16 dicembre all’Auditorium Parco della Musica col tradizionale concerto di Natale, un evento che si ripete fin dal 2012.

