CURIOSITA’: Jack, 9 anni si candida come «guardiano della Galassia» e la Nasa gli risponde…

Jack, ha solo 9 anni, ma è intraprendente quanto basta per puntare “molto” in alto e, presa carta e penna, scrive niente di meno che alla NASA candidandosi come “Guardiano della Galassia!

«Cara Nasa, mi chiamo Jack Davis e penso che potrei essere adatto per quel posto di addetto alla protezione planetaria. Ho solo nove anni ma credo di essere tagliato per quel lavoro. Una delle ragioni è che mia sorella dice sempre che sono un alieno. E poi ho visto quasi tutti i film sullo spazio e sono un fan dei videogame. Sono giovane perciò posso imparare a pensare come un alieno». Firmato: Jack, il guardiano della galassia.

Ma la cosa bella è che Il direttore della Planetary Science Division della Nasa, James Green, ha ritenuto opportuno rispondere e quindi ha scritto e firmato la lettera per Jack due giorni dopo. «Caro Jack, ho sentito dire che sei un guardiano della galassia e che saresti interessato a quel posto di addetto alla protezione planetaria. Magnifico! Quel lavoro è molto importante e consiste nel proteggere la Terra dai piccoli microbi che si trovano nei campioni in arrivo dalla Luna, dagli asteroidi e da Marte. Quel lavoro è importante anche per proteggere gli altri pianeti e le lune dai nostri germi e per esplorare responsabilmente il sistema solare. Siamo sempre alla ricerca di futuri brillanti ingegneri e scienziati, quindi spero che studierai molto e che andrai bene a scuola. Speriamo di vederti qui alla Nasa uno dei prossimi giorni!»

La risposta è diventata virale con un tweet mandato in rete dalla stessa NASA e vista la passione che anima il bambino nulla di strano che realizzi il suo sogno di diventare un giorno uno scienziato dell’Agenzia spaziale americana o meglio come dice lui… il guardiano della galassia!

Redazione