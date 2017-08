Umberto Tozzi: Parte il 12 agosto da Girona (Spagna) il tour europeo di “40 anni che ti amo” ma il 18 settembre concerto-evento all’Arena di Verona con grandi ospiti.

Dopo un intenso tour live con il tutto esaurito nei teatri di Milano, Torino, Sanremo (Imperia) Bologna, Roma, Verona, Brescia, Montecatini Terme, Lugano (Svizzera), Padova e Pordenone, Umberto Tozzi si appresta a partire con il tour europeo e il 12 agosto si esibirà a Girona (Spagna); continuerà poi dopo l’estate facendo tappa in Belgio, per una doppia data:il 6 ottobre a Hasselt e il 7 a Oostende, e ancora in Olanda per il concerto dell’8 ottobre ad Amsterdam.

Nell’ultima parte del tour, Umberto Tozzi canterà il 3 novembre a St. Pölten, in Austria, prima di ritornare in Germania: il 5 sarà a Lipsia, il 7 ad Essen, il 9 a Siegburg, l’11 a Neubrandenburg, il 12 a Stade, il 13 a Braunschweig e il 14 a Saarbrücken.

Ma prima ancora “40 anni che ti amo” la tournée che celebra la carriera del cantante e i 40 anni di una delle sue più famose hit di successo internazionale, “Ti Amo”, il 18 settembre, farà tappa a Verona con un concerto-evento che avrà di contorno il suggestivo scenario dell’Arena di Verona. Con Umberto Tozzi saliranno sul palco grandi ospiti tra i quali la popstar internazionale Anastacia, con cui Tozzi ha recentemente reinterpretato “Ti Amo” in una versione inedita, e poi Enrico Ruggeri, Marco Masini, Al Bano Carrisi, Fausto Leali e Raf!

