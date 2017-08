APPUNTAMENTI MUSICALI PER IL PONTE DI FERRAGOSTO IN SARDEGNA: LITFIBA, RENGA, GABBANI, BENJI & FEDE, NICCOLO’ FABI, ALVARO SOLER, BIANCA ATZEI e tanti altri…

Il lungo ponte di Ferragosto parte da sabato 12 agosto e parte suon di rock con il ritorno Cagliari, dei Litfiba, alle ore 21,30, all’Arena Sant’Elia e poi i Black Eyed Peas a Porto Cervo, alle ore 21,00; mentre a Terralba (prov. di OR) si fa musica con Francesco Renga, Clementino e Lavinia Viscuso.

Per la vigilia di Ferragosto, i Tazenda si esibiranno nel Sulcis iglesiente, in piazza Santa Barbara a Nebida (Iglesias), alle ore 22,00.

Attesissimo l’arrivo di #Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2017, che spopola in classifica col suo tormentone “Tra le granite e le granate“, che ha in programma tre date in Sardegna: la prima, il 14 a Cabras (OR) Piazza Stagno alle ore 22,00, a cui seguirà il 15 un concerto a Porto Rotondo (Olbia) la sera di Ferragosto. Il cantautore tornerà poi ancora per una terza tappa del suo tour estivo nell’Isola , il 23 agosto a Oliena.

La settimana di Ferragosto prosegue con gli idoli dei teenager Benji e Fede che saliranno sul palco dell’Arena Sant’Elia, a Cagliari venerdì 18 , alle ore 21,30 per concludersi poi sabato 19 con Nicolò Fabi a Cabras, Bianca Atzei ad Arzana, e Gabry Ponte a Oliena.

Fra gli ultimi concerti del mese estivo per eccellenza, attesissimo il live di Alvaro Soler, l’artista spagnolo, salito al successo grazie soprattutto ai brani “El Mismo Sol” e “Sofia”, che si esibirà giovedì 24 agosto, all’Arena Sant’Elia, alle ore 21,30.

Il 25 agosto sarà, nuovamente la volta di Bianca Atzei ad Abbasanta e il 26 agosto a San Giovanni (Sassari), alle ore 22,00.

Ma la serata musicale del 26 agosto, sarà animata anche dagli Afterhours a Terralba, e Max Gazzè a Pattada, alle ore 21,30.

Insomma musica per tutti e per tutti i gusti…

Redazione