10/08/2017 PINK Torna con nuovo album dopo cinque anni: ”Beautiful Trauma” uscirà il prossimo 13 ottobre

Pink è “follemente orgogliosa” del suo prossimo album. La cantante americana torna il 13 ottobre con un nuovo disco dal titolo “Beautiful Trauma”, il settimo della sua carriera. Mancava dalle scene dai tempi di “The Truth About Love”, che era del 2012. Oggi possiamo già ascoltare “What About Us”, il primo singolo tratto da questo suo nuovo lavoro. Pink ha voluto condividere tutto il suo entusiasmo con i fan via Instagram, condividendo anche la cover di “Beautiful Trauma”. “Oggi non potrei essere più eccitata di come sono”, ha scritto Pink. “Il mio singolo ‘What About Us’ esce oggi, e il mio nuovo album, ‘Beautiful Trama’, il 13 ottobre. Sono visibilmente, follemente orgogliosa di questo nuovo album. È vero, mancavo da un po’, e sono grata per tutti questi anni che ho avuto. Ora però non vedo l’ora di questo nuovo capitolo da scrivere insieme a voi”. Visto l’entusiasmo, anche noi non vediamo l’ora. (105.net)

Redazione