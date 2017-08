11/08/2017 – 21:25 #RAI1: PREMIO LELIO LUTTAZZI Condotto da Teo Teocoli e Simona Molinari

Venerdì 11 agosto alle 21.25 su Rai1 in onda dal Blue Note di Milano torna il premio Lelio Luttazzi, il riconoscimento in memoria del grande maestro re dello swing e show-man che ha segnato un’epoca nella storia dello spettacolo, sia come direttore d’orchestra che come conduttore di programmi televisivi quali “Studio Uno”, “Teatro 10’’ e “Doppia coppia”.

Il premio Lelio Luttazzi è una serata all’insegna della musica condotta da Teo Teocoli e Simona Molinari dove, dopo una lunga selezione, verranno premiati i finalisti, giovani talenti emergenti del panorama musicale italiano, suddivisi in due categorie: cantautori e pianisti compositori. Una giuria di esperti decreterà un vincitore per ognuna delle due categorie. Ad impreziosire l’evento interverranno ospiti affermati della musica italiana e non solo: da Nina Zilli a Roberto Vecchioni, da Arisa a Fabrizio Moro, da Pippo Baudo a Fiorello, da Renzo Arbore a Paolo Belli, da Fabio Fazio a Stefano Bollani e tanti altri. Si conoscerà inoltre un Lelio Luttazzi privato direttamente dai ricordi della donna che è stata al suo fianco per tutta la vita, la signora Rossana Luttazzi.