Carlo Conti: il 6 di settembre ritorna in Tv con “Ricordando Pavarotti” (Arena di Verona) e poi in autunno con Tale e Quale Show e Lo Zecchino d’Oro

Carlo Conti, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, anticipa i programmi che lo attendono a fine estate e in autunno su Rai1.

a partire da “Ricordando Pavarotti”:

“Il 6 settembre – dice – c’è la serata Ricordando Pavarotti all’Arena di Verona. Un appuntamento bellissimo con Placido Domingo, José Carreras e tanti altri ospiti che hanno collaborato con il Maestro, per raccontare aneddoti e curiosità della storia di quest’uomo che ci ha avvicinato alla lirica rendendola alla portata di tutti. Con Fabio Fazio ricorderemo il Sanremo del Maestro, mentre Zucchero ci racconterà la collaborazione dalla quale è nata Miserere”.

Poi sarà la volta di Tale e quale show: “Quest’anno partiremo un po’ più tardi, il 22 settembre, e la squadra dei 12 protagonisti ancora non è stata definita. Sono tanti gli artisti che hanno fatto un provino e noi cercheremo come sempre di creare un gruppo fortissimo. La giuria? Loretta Goggi, regina assoluta del programma, ci sarà. È un elemento fondamentale. Accanto a lei potrebbero esserci dei ritorni: Christian De Sica, Gigi Proietti, Enrico Montesano, Claudio Lippi e Claudio Amendola sono tutti fuoriclasse che hanno fatto parte del programma e sempre ne faranno parte. Può darsi che qualcuno ritorni, un altro vada via… il programma è modulare, in questo senso”.

Infine lo Zecchino d’Oro: “Andrà in onda da Bologna, nella versione tradizionale, la domenica pomeriggio per quattro puntate a cavallo fra novembre e dicembre. Venerdì 8 dicembre, poi, condurrò una serata speciale per festeggiare i 60 anni dello Zecchino e lì ci divertiremo a tornare bambini con personaggi famosi che si cimenteranno nei successi dell’Antoniano”.

Ma il suo sogno nel cassetto è riportare in tv e in radio La Corrida perchè “… è un po’ la madre di tutti i people talent show“.

