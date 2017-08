Il MEI presenta “Romagna Mia” a Faenza il 14 agosto

Lunedi 14 agosto in Piazza della Molinella a Faenza festeggeremo i 70 anni delle Edizioni Musicali Casadei Sonora, grazie all’organizzazione del MEI e del Comune di Faenza. In tale occasione verrà presentato il primo videoclip ufficiale di Romagna mia, nella versione originale del 1954 incisa da Secondo Casadei con “La Voce del Padrone”. Il videoclip è un viaggio onirico nella Romagna degli anni ’30 con un Secondo Casadei bambino interpretato dal piccolo Tommaso Carboni (nella foto con Camilla Radi), a metà tra Pinocchio e il Piccolo Principe. Non mancheranno tanti personaggi ed elementi simbolici di una Romagna mitica e autentica. La produzione artistica è a cura di Giuliano Paco Ciabatta che con il regista Davide Legni e il direttore della fotografia Davide Adamo ha saputo creare una magia unica per celebrare con le immagini il successo storico del maestro. Il videoclip è prodotto da Casadei Sonora in compartecipazione con APT / Regione Emilia Romagna e il contributo dell’ Enoteca Regionale dell’ Emilia Romagna e la collaborazione di Casa Artusi. Il giorno 14 Universal Music pubblicherà la versione audio restaurata di Romagna mia in tutti gli Stores Digitali anticipando l’uscita del doppio album “Mi chiamo Secondo” con oltre 46 brani storici di Secondo Casadei che ascolteremo dopo l’estate. L’evento è organizzato dal Comune di Faenza in collaborazione con il MEI. Tra gli sponsor della serata La cantina Paltrinieri di Sorbara (Mo) per un gemellaggio con l’Emilia. Redazione