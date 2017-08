ALESSANDRA AMOROSO SPEGNE 31 CANDELINE!

Alessandra Amoroso oggi compie 31 anni!… Sono lontani i tempi in cui ancora 22enne faceva la sua prima apparizione nel talentshow Amici di Maria De Filippi, dove si aggiudica la vittoria dell’ottava edizione, per lei trampolino di lancio … riuscito! Da allora una escalation senza sosta che l’ha portata a conquistare le classifiche e a riempire le location più prestigiose dalle piazze, all’Arena di Verona passando per i palazzetti di tutta Italia riscuotendo ovunque un immenso successo. È stata premiata 6 volte ai Wind Music Awards per le sue vendite (che attualmente superano 1,5 milione di copie) e detiene il record italiano di aver debuttato con tutti gli album alla #1 della FIMI. Per lei hanno scritto gli artisti più importanti del panorama italiano come Elisa – che ha scritto due dei pezzi contenuti nell’ultimo album “Vivere A Colori“: “Comunque Andare” e il singolo omonimo “Vivere A Colori”, m anche Biagio Antonacci autore de “Non Devi Perdermi“, Tiziano Ferro autore di “Fuoco d’artificio”, “Difendimi per sempre”, “Bellezza incanto e nostalgia”, “L’hai dedicato a me”, “Starò meglio”, “Da casa mia” e “La vita in un anno” senza dimenticare “Urlo e non mi senti”, firmata da Kekko Silvestre dei Modà, e da “Niente”, cover di un brano portato al successo dal duo messicano dei Camila.

Inutile dire che i social della cantante sono stati invasi dai tanti auguri dei fan e non solo e l’hashtag #AuguriSandrina su Twitter ,entrato tra i primi posti nella tendenza nazionale.

E sempre su twitter la cantante celebra il suo compleanno con una promessa:

…gli anni passano ma la bambina che è in me non passerà mai… #augurisandrina ❤ 😂😂😂 pic.twitter.com/2863gqueU1 — Alessandra Amoroso (@AmorosoOF) August 11, 2017

Redazione