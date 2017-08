GIUNI RUSSO ”Armstrong”, il suo nuovo album postumo, uscirà l’8 settembre in doppio cd

L‘8 settembre 2017 sarà disponibile in doppio cd, vinile da collezione e digital download, ”Armstrong”, il nuovo album di Giuni Russo, prodotto da GiuniRussoArte, pubblicato e distribuito da Edel Italy. L’album, il cui titolo riprende il nome di una nota sua nota canzone, a sua volta ispirata all’incontro tra la cantautrice palermitana e Louis Armstrong, avvenuto nel 1968, conterrà due cd, il primo con otto tracce inedite composte nel 1980 dalla Russo con Maria Antonietta Sisini, arrangiato su richiesta dell’Associazione #GiuniRussoArte a Stefano Medioli e Pino “Pinaxa Pischetola”, il secondo con le stesse tracce in versione voce e chitarra acustica. Il primo singolo estratto dall’album dovrebbe essere ”Non voglio andare via”. Il video è già stato girato da Carlo Fenizi (attualmente impegnato con la realizzazione di un film sull’artista) e ha come protagonista Maria Grazia Cucinotta.

Giuni Russo, Armstrong | Tracklist

CD1

01. Non fare come me

02. Quale ti amo

03. Se volessi amarti

04. Non voglio andare via

05. Lacrime e sogni

06. Te lo sei chiesto mai

07. Armstrong

08. Never Lets Me Go (demo)

CD2

Demo version

(Soundsblog)

Redazione