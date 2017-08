NICCOLO’ FABI per l’ultimo grande evento del Locus festival al Mavù

Più di 80 canzoni, 8 dischi di inediti,, una raccolta ufficiale, un progetto sperimentale come produttore, un disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè e due Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album);; dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani.

Tanta musica nel percorso del cantautore, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d’oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne è dimostrazione il più recente “Una somma di piccole cose”, da lui stesso definito come “il disco che avrei sempre voluto scrivere”.

In apertura, si esibirà la cantautrice e attrice Margherita Vicario. Con un percorso artistico multiforme dal piccolo schermo (i Cesaroni) al grande cinema (To Rome With love, di Woody Allen), dal musical al teatro, approda alla musica nel 2014 con un pop innovativo e assolutamente personale, che racchiude elementi teatrali e recitati in una forma vicino al teatro canzone. “Margherita Vicario si rivela un talento originale, coraggioso, estremamente semplice e genuino. Ci dimostra che la musica e lo spettacolo possono coesistere anche dentro a un disco, anzi addirittura possono sostenersi a vicenda confezionando qualcosa di prezioso.”.