Red Bull 3Style svelati i nomi dei finalisti italiani

Si svolgerà a Bologna presso il Locomotiv Club il prossimo 29 Settembre la finale nazionale del Red Bull 3Style, la piu’ incredibile ed spettacolare competizione per dj al mondo. I dj italiani che si sfideranno sono: DAMIANITO (Damiano Papapietro)

D MIND (Mario Pellegrino)

MISTAP (Gianvito Panzini)

SUPAMARIO (Mario Andrea Raiola)

DOCTRASH (Rubens Garofalo)

FRANK LORE (Francesco Lo Re) RED BULL 3STYLE è la più importante competizione per DJ al mondo, che valuta le capacità tecniche tanto quanto la bravura di far muovere il dancefloor. I partecipanti sono giudicati sia per la bravura che per la reazione del pubblico. Le regole sono semplici: ogni Dj ha a disposizione quindici minuti per provare di essere il migliore e deve suonare minimo tre differenti generi. La giuria si basa sia su criteri strettamente tecnici, sia sulla scelta delle canzoni, la confidenza sui piatti e l’abilità nel mixaggio. RED BULL THRE3STYLE WORLD CHAMPIONSHIPS nasce in Canada, ma l’idea dietro all’evento è globale: far ballare la folla, trovare le giuste vibrazioni per diventare il Dj capace di suonare il set perfetto. L’ottava edizione di RED BULL 3STYLE si prennuncia già come la più grande e importante di sempre, e coronerà il miglior Dj al mondo alla fine del 2017 durante la finale di Cracovia in Polonia. RED BULL 3STYLE toccherà più di 20 Paesi da Settembre a Novembre attraversando Europa, Asia, Australia, Sud America e Usa. Tutti i dettagli su http://www.redbullthre3style.com e https://www.facebook.com/redbull3style