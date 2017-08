SBARCA A GOLFO ARANCI

IL CORONA SUNSETS FESTIVAL

Per l’edizione 2017 l’evento internazionale ha scelto le location più esclusive di Messico, Colombia, Portorico, Cile, Sudafrica, Australia, Giappone, Corea, Regno Unito e Spagna.

Il Festival porterà sulla spiaggia di Cala Sassari alcuni tra i migliori dj e artisti italiani e internazionali:

The Magician, Matoma, Jack Jaselli, Usai e Valentina Sartorio.

18 agosto 2017 – Corona, la birra messicana più amata al mondo, porta in Italia il Corona Sunsets Festival, l’evento musicale internazionale che celebra il magico momento del tramonto. Giovedì 24 agosto, a partire dalle ore 18, Golfo Aranci accoglierà nella spiaggia di Cala Sassari il Sunsets Festival, realizzando una declinazione unica del format internazionale che per l’edizione 2017 ha scelto le location più esclusive di Messico, Colombia, Portorico, Cile, Sudafrica, Australia, Giappone, Corea, Regno Unito e Spagna.

Patrocinato dal Comune di Golfo Aranci e organizzato da Corona con la collaborazione del Comune stesso e con il supporto di CentoEventi, il Corona Sunsets Festival ospiterà sul proprio palco alcuni tra migliori dj e artisti italiani ed internazionali, che con le loro performance live coinvolgeranno il pubblico facendo vivere a pieno l’esperienza del tramonto in riva al mare. La line up include: The Magician, dj e produttore belga, Matoma, dj e produttore norvegese, Jack Jaselli, cantante, chitarrista e autore nato a Milano e cresciuto girando il mondo, la cui carriera musicale rappresenta una nuova realtà indipendente, Usai, giovane dj e produttore sassarese, e Valentina Sartorio, dj milanese d’adozione.

I biglietti per il Corona Sunsets Festival sono in vendita dal 14 al 24 agosto presso l’info point del Fino Beach, a Golfo Aranci, aperto ogni giorno dalle ore 16 alle 21. Dal 19 al 23 agosto, inoltre, i biglietti possono essere acquistati anche presso il chiringuito Corona a Olbia dalle 16.00 alle 22.00, e sempre a Olbia presso il Bar Gregorio nei pressi del chiringuito di P.zza Elena di Gallura o presso il Coffee Pot in piazzetta San Marco a Porto Rotondo. I biglietti sono disponibili anche sui siti www.mailticket.it o www.i-ticket.it.

Tutte le informazioni sul Corona Sunsets sono disponibili al sito www.corona-extra.it/sunsets.

