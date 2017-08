Madonna: compleanno con i figli in Puglia a Borgo Egnazia, miglior hotel al mondo

Madonna ha festeggiato in una lussuosa masseria pugliese il suo 59/o compleanno e come pubblicato sul suo profilo Instagram i festeggiamenti sono stati a suon di “pizzica” la famosa pop star è arrivata il Puglia la sera del 13 agosto con un jet privato con al seguito anche Stella ed Esther, le due gemelline del Malawi che ha adottato e, come lo scorso anno, per la sua “vacanza” ha scelto “Borgo Egnazia” , eletto miglior hotel al mondo che si trova a Savelletri di Fasano nel Brindisino. .

Life 🎉Love ♥️Music🎼Dance💃🏻La Familia 🇮🇹🌏🌎🌍♥️🙏🏻 Thank you everyone! 🙏🏻 pic.twitter.com/QzWxnfGVHd — Madonna (@Madonna) August 16, 2017

Redazione