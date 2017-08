Stefano De Martino rivela curiosità e segreti sulla sua vita e carriera rispondendo alle domande dei fan in occasione del Gran Galà della Pizza a Serino

Nella seconda puntata della nuova trasmissione di Irpinianews “Backstage, tutti i segreti dei vip”. Enzo Costanza ha intervistato Stefano De Martino in occasione del Gran Galà della Pizza a Serino. Il ballerino lanciato da “Amici di Maria De Filippi” e ex marito di Belen, ha risposto alla domande dei fan davanti a 5000 persone rivelando segreti e curiosità riguardanti la sua vita e la sua carriera. Ovviamente non sono mancate le domande su Belen a cui ha risposto con ironia.

Questo il video:

