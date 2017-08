21/08/2017 – 21:30 #RAI1: REAZIONE A CATENA DI SERA Amadeus con Valeria Marini, Pippo Franco, Sergio Assisi e Bianca Guaccero

Lunedì 21 agosto alle 21.30 su Rai1, “Reazione a Catena di sera”, il game show dell’estate che sta sbriciolando tutti i record di ascolto, torna per proclamare, a conclusione delle sfide più appassionanti proposte in prima serata, la squadra Campione 2017. La terza ed ultima puntata speciale, in onda lunedì 21 agosto e come sempre condotta da Amadeus, coinvolge volti noti del mondo dello spettacolo, esperti della lingua italiana e ospiti musicali.

Un unico obbligo: mettersi in gioco, ‘rinfrescarsi la mente’ testando la propria abilità nel quiz estivo campione di share e di godibilità, che ha conquistato il primato anche nell’universo social. La terza puntata vedrà la sfida finale tra le squadre de “I tre di denari” insieme a Valeria Marini e Pippo Franco e de ”I parenti stretti”, squadra uscita vincitrice dalla sfida della seconda puntata, sostenuta da Sergio Assisi e Bianca Guaccero. La squadra vincitrice della finalissima si aggiudicherà la Coppa di “Reazione a catena” e giocherà l’ultima fase per agguantare il montepremi fino al quel momento accumulato. Al meccanismo classico, costituito da un crescendo di catene, indovinelli e prove a tempo, si aggiungerà un allegro cocktail di sketch che vedrà protagonista Ariel, alias Marco Marzocca, il più curioso collaboratore domestico filippino che tenterà ancora una volta di realizzare il sogno di diventare un concorrente di “Reazione a catena”. Tutti quanti, concorrenti storici e VIP, saranno ancora una volta controllati e ‘imbeccati’ dalla dottoressa Vera Gheno, sociolinguista dell’Università degli Studi di Firenze.