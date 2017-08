Concerto annullato per Al Bano e Romina Power che minaccia “..finiremo in Tribunale” – Date Tour europeo

Concerto annullato per Romina e Al Bano che il 2 Settembre si sarebbero dovuti esibire a Porto Recanati, ma Romina non ci sta e svela il motivo: “Ho dovuto cercare un luogo con internet per comunicarvi a malincuore che di colpo, la Boss srl ( impresario per questo concerto) ha deciso di cancellare il concerto di Porto Recanati il 2 Settembre. Finiremo in tribunale. Questo non si fa. Non vogliono onorare il contratto. Sono estremamente dispiaciuta per coloro che hanno acquistato il biglietto, per la gente di Porto Recanati e per me e Albano piu’ il nostro gruppo, che aspettavamo con gioia questo incontro musicale ed umano”. Al momento Al Bano non si è ancora pronunciato e la data del 2 settembre doveva essere l’ultima tappa italiana del 2017 del Tour della coppia. Al Bano e la Power riprenderanno il tour ma in giro per l’Europa: il prossimo 9 settembre si esibiranno a Lublin (Polonia) mentre il 28 faranno tappa a Zurigo.

Redazione