SPONZ FEST 2017: DAL 21 AL 27 AGOSTO IN ALTA IRPINIA LA V EDIZIONE DEL FESTIVAL DIRETTO DA VINICIO CAPOSSELA

SPONZ FEST 2017

V edizione

“All’Incontre’ Я – Rivoluzioni e mondi al Яovescio”



il Festival ideato e diretto da



Vinicio Capossela

Dal 21 al 27 agosto a Calitri e in Alta Irpinia

GEORGOS XILOURIS + JIM WHITE, ERRI DE LUCA, MASSIMO ZAMBONI, EMIR KUSTURICA/NO SMOKING BAND, DOBRANOITCH, VURRO, FEDERICO MARIA SARDELLI + MODO ANTIQUO

Programma in via di Яivoluzione!

Nel centenario della Rivoluzione Russa, lo Sponz Fest, giunto alla sua V edizione, compie un gesto rivoluzionario: sperimentare il rovesciamento del mondo.

Dal 21 al 27 agosto a Calitri (Av) e in Alta Irpinia, il festival ideato e diretto da Vinicio Capossela, invita il pubblico e la comunità “a porsi dalla parte “altra” dell’abitudine, a ribaltare i punti di vista e osservare le cose al contrario, a scardinare l’ordine cui siamo assuefatti per creare un momento di resistenza a un mondo che va sempre più irrigidendosi nelle visioni”, come scrive Capossela.

Tutti, dunque, “all’incontré’Я”! Anche il programma, che scorrerà al contrario: dall’evento di chiusura il secondo giorno a quello di apertura l’ultimo giorno, dopo una prima giornata, il 21 agosto, in cui non succederà nulla, come la domenica biblica, momento del riposo dopo la creazione. Un tempo “In senso inverso” come il titolo di un romanzo di P.K. Dick o quello che si riavvolge in “Un’altra giovinezza” di F.F. Coppola, tratto dal romanzo dello storico delle religioni rumeno Mircea Eliade.

Anche quest’anno, in quello che è più una grande esperienza comunitaria che un semplice festival, un programma che spazia fra molteplici ambiti espressivi e unisce occasioni di approfondimento culturale a momenti di festa e convivialità. Sette giorni di intensa vitalità dionisiaca che travolgerà come sempre tutti i partecipanti fino a farli cadere “sponzati come baccalà”.

Chi c’è stato, lo sa: lo Sponz Fest è una magia capace di coinvolgere e travolgere, un flusso di inesauribile energia che dagli stretti vicoli di Calitri si espande nella Valle dell’Ofanto per un’intera settimana. La storia dello Sponz Fest è di per sé un piccolo miracolo, nato per darsi un’occasione di fare “comunità”. Una comunità che l’ha vissuto come proprio. Partito come festa sui riti dello sposalizio, si è allargato ai temi dell’unione, del rapporto con la terra, dell’incontro con altre culture. E, quest’anno, della Яivoluzione.

Un densissimo programma di musica, teatro, danza, perfromance, reading, incontri, proiezioni, notti ad osservare le stelle e a bere vino nelle grotte di Calitri, fra astronomia e gastronomia. E poi ancora escursioni di trekking e happening, laboratori per bambini e chiacchiere musicali in barberia. Senza dimenticare la Libera Università dei Ripetenti e la Festa dei Folli!

Fra i primi nomi confermati di questo programma in continua evoluzione (o, meglio, Яivoluzione), Georgos Xilouris e Jim White: il liuto dalle corde di metallo del musicista di Creta che farebbe la felicità di Ry Cooder, primitivo e potente, ancestrale e dal suono dei grandi spazi, incontra i tamburi di Jim White, batterista dei Bed Seeds di Nick Cave, PJ Harvey e di altri giganti del rock inquieto in un grande concerto all’alba.

Massimo Zamboni, cofondatore dei CCCP – Fedeli alla linea che porterà il pubblico a guardare “Il cielo sotto Berlino”, letture e sonorizzazioni dal suo ultimo lavoro “Nessuna voce dentro”. Un viaggio non lineare nella Berlino del 1981, nel momento in cui è ancora viva la stagione utopica, in cui riecheggia la rivolta dei movimenti del ’77 e in cui, al tempo stesso, forse, si intravedono già i segni di un’altra Яivoluzione che verrà, quella dell’89 con la caduta del muro.

Novità di questa edizione la Libera Università dei Ripetenti, un ciclo di incontri con alcuni esponenti del mondo culturale, dei media e del sociale. Le “lezioni” si svolgeranno la mattina fra il castello di Calitri e le gite didattiche” nel sentiero della Cupa mentre la pausa ricreazione si può fare in qualsiasi momento e si può anche andare in bagno. Basta alzare la mano! A discutere de “Il rovescio della medaglia”, ovvero dei grandi perdenti nella storia dello sport, sarà Gianni Mura, storica firma di Repubblica, mentre a riflettere sul tema del “Contrario dell’Uno e altre contrarietà” sarà Erri De Luca, uno dei massimi scrittori e intellettuali italiani che proprio sulle barricate del ’77 si è formato. Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, interverrà invece sul tema delle rivoluzioni nel mondo arabo mentre l’economista e giornalista del Sole 24 Ore Dario Deotto disserterà sul rapporto fra le norme e l’enorme, ovvero fra la Legge e la Vita. Il mondo al Яovescio dello Sponz 2017 incontra il Яovescio meteorologico e temporali di varia natura nell’incontro con l’esperto di fama internazionale Luca Lombroso, volto conosciuto dai profani per i suoi interventi al programma di Fabio Fazio “Che tempo che fa”.

Dopo i rumeni, gli albanesi e i serbi nelle precedenti edizioni, quest’anno la Fanfara non poteva che venire da San Pietroburgo, l’antica capitale russa e primo focolaio della Яivoluzione. Sono i Dobranoitch. La loro musica, vera dinamite, va da Odessa al circolo polare artico. Il loro nome vuol dire buonanotte ma suoneranno all’alba, come in ogni mondo rovesciato che si rispetti.

Ogni Яivoluzione ha la sua parata e dunque, fra i momenti più attesi del Fest, la grande parata fra le vie d Calitri, con tanto di bandierine totalitariste dello Sponz 2017, che culminerà in un concerto memorabile: sul palco Vinicio Capossela, Emir Kusturica con la No Smoking Band, Dobranoitch e il cantante “al Яovescio” Antonio Pompò, vero funambolo della parola!

Il Mito della Яivoluzione, con le sue liturgie, sviluppa la dimensione epica, l’immaginario da frontiera che aveva caratterizzato il tema dello scorso anno (“Chi tiene polvere spara”). E così quest’anno al posto dell’assalto al treno in pieno stile “western”, banda russa e cavalieri saluteranno l’arrivo del treno allo scalo di Calitri per festeggiare, per il secondo anno consecutivo, la riapertura temporanea della tratta storica “Avellino-Rocchetta” che quest’anno si arricchisce di un nuovo pezzo dell’antico percorso ferroviario. Per l’occasione, tutti a bordo dei vagoni storici provenienti dalla Puglia verso la stazione di Conza-Andretta-Cairano per una delle lezioni più affascinanti della Libera Università per Ripetenti: il direttore della Cineteca di Bologna Gianluca Farinelli accompagnerà i viaggiatori alla scoperta delle più importanti rivoluzioni nella storia dell’arte e del treno come elemento dell’immaginario rivoluzionario del Novecento.

Alla stazione di arrivo, la dimensione mitologica esplode nella maschera da Minotauro di un artista la cui origine va ricercata nella leggenda, un one man band circondato dal mistero. La grande stampa sembra ignorarlo ma su youtube raccoglie milioni di click e i grandi festival internazionali fanno a gara ad invitarlo. È Vurro, colui che colpisce i piatti della console con le corna da toro della sua maschera e che farà girare i dischi fino a farli muovere al contrario.

Davvero imperdibili i concerti all’alba nello straordinario scenario di Borgo Castello. Protagonisti Federico Maria Sardelli, vero artista rinascimentale – pittore, compositore e direttore, sommo specialista del Vivaldi – alla guida del suo ensemble Modo Antiquo sui sentieri della musica di Carlo Gesualdo e dei suoi contemporanei. E Alessio Franchini con il Circolo dei Baccanali in “Angeli con un’ala sola”, emozionante omaggio al divino Jeff Buckley a 20 anni dalla scomparsa.

Vulcanica e tellurica, la grande Notte del Tamburo vedrà alternarsi nel centro storico di Calitri imbandito come uno sposalizio, le tammorriate dell’area partenopea, le tarantelle di Tricarico e la “tarantatrance” di Antonio Infantino che insieme a Vinicio Capossela renderà omaggio a Enzo Del Re, indimenticabile artista rivoluzionario, musicista e cantastorie, a sei anni dalla sua scomparsa.

Anche quest’anno spazio all’arte contemporanea con SponzArt, la sezione ideata da Mariangela Capossela che ne ha curato le precedenti edizioni. Per lo Sponz 2017, la curatela è affidata a Tommaso Evangelista e, nel pieno spirito rivoluzionario del programma, il titolo sarà “Azioni per moto contrario”, a indicare la dimensione performativa e relazionale degli interventi artistici. Fra i primi artisti confermati Michele Mariano che realizzerà un campo di calcio di led in un bosco senza, naturalmente, danneggiare un solo albero; Michele Giangrande che, con l’aiuto dei bambini, realizzerà due grandi installazioni con i cartoni da imballaggio; e, infine, Andrea D’Amore che realizzerà un forno nelle grotte di San Zaccaria, invitando la popolazione ad una raccolta di alimenti commestibili selvatici durante la passeggiata verso il luogo di incontro.

E fra le incursioni poetiche notturne di Vincenzo Costantino Cinaski, le magie surreali e grottesche del Mago Wonder, le altre lezioni della Libera Università dei Ripetenti, il concerto-omaggio al vento lungo il sentiero della Cupa di Fabio Mina, il liscio di Tonuccio e B-Folk, lo Sponz Fest si chiude l’ultimo giorno con lo spettacolo “Mefite”, visione del mondo degli inferi, il mondo “di sotto”, ad opera del Teatro delle Albe e con la Festa de Folli nella splendida Abbazia del Goleto, concerto medioevale di Giovannangelo De Gennaro per celebrare il gran rovesciamento finale, quello in cui gli ultimi saranno i primi. Praticata nel tardo medio evo, la Festa dei Folli trova la sua origine nei Saturnali, ed era uno dei rituali di rinascita e rinnovamento in cui l’ordine delle cose veniva capovolto. I monaci per l’occasione si liberavano dalla loro “pelle”, la loro funzione, per dedicarsi a tutti gli eccessi che normalmente gli erano interdetti.

“Ecco avverato dunque il desiderio di rovesciare il mondo. Fare della necessità un balocco. Fare della morte vita. Sponzarci, imbevuti di nuovo sapere, fino alla fine dell’ultimo giorno, e che, una volta usciti da questa settimana di ri-creazione, sia davvero un nuovo inizio” – come scrive e si augura il direttore Vinicio Capossela.

PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Lunedì 21 Agosto – LA RI-CREAZIONE

Come al termine della Creazione il Dio riposò, così anche noi, nel nostro tempo al rovescio, concludiamo la settimana iniziandola col riposo. E ciò vedemmo che era buono.

– dispensiamo consigli per luoghi ed eventi locali

Martedi 22 Agosto – Calitri loc. Lago delle canne

Giorno Ci si va preparando, si vanno ponendo indicazioni stradali, camminate, escursioni, annusamenti del territorio…

Sera Aspettando l’Alba – Festa del ringraziamento ai volontari

Fuochi, salsicce, fegatini, viscere alla brace con Carmelo Chiaramonte

Campeggio libero

Attività ludiche e Musica notturna d’attesa

Poesie di Majakovskij, letture, declamazioni, performances spontanee

Visita guidata alle Rivoluzioni nel cielo, a cura dell’Osservatorio di Castel Grande, binocoli, laser, racconti

Tarda sera Massimo Zamboni in “Il cielo sotto Berlino”: letture, sonorizzazioni, racconti tratti dal suo ultimo libro “Nessuna voce dentro”

Mercoledi 23 Agosto

Alba – Calitri – loc. Lago delle Canne – Alla prima luce del nuovo giorno… Bosco Lago delle canne

I° Concerto all’alba – Xilouris White, il figlio del Dio di Creta, Georgos Xilouris e i tamburi di Jim White, gigante del rock inquieto

Mattina L’area viene allestita come un campeggio all’aperto, dopo il concerto colazioni, acqua sala per colazione

Presentazione del programma, saluto delle autorità. Intermezzo musicale con Dobranotch

Laboratori per bambini:

Giochi d’Ombre con Anusc Castiglioni

Giochi di cartapesta con Margherita Pillot (Calitri – Casa dell’Eca)

Giochi antichi con anziani del luogo

Passeggiata nel bosco con Alessandra Viola , “L’intelligenza delle piante”

Libera Università per Ripetenti – Prima di mezzogiorno, prima lezione: “Dov’è finita la Primavera? Non ci sono più le Rivoluzioni di una volta?” a cura di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia

Libera università per Ripetenti – al lago delle canne

ore 12,00 – Seconda ora – fisica scienza rivoluzionaria: Piero Martin – fisica scienza rivoluzionaria “Alla ricerca del moto perpetuo” con Vinicio Capossela, Antonio Benzina Mainini e Dum Dum Rastafari

Pomeriggio IRPINIA WOODSTOCK – Concerto pomeridiano con band e artisti locali

Mercoledì 23 agosto – In Calitri Centro

Tardo pomeriggio a Borgo Castello – Libera università per Ripetenti

apertura della vineria La frasca a Borgo Castello con Diego Sorba

Ex cinema Rossini – proiezioni “Irpinia andata e Ritorno”

“Leonarda” di Rosaria Cianciulli – La storia di Leonarda Cianciulli, la prima serial killer donna italiana, nata Montella, conosciuta come la ‘Saponificatrice di Correggio’

“Chromotherapy” di Giuseppe Rossi. Storia di Vanessa che vede il mondo in bianco e nero con Rosaria Cianciulli

Al tramonto

Salone Barberia: ricreazione con i Cunversazionevoli

apertura punto ristoro sagra dei cingoli

rovine Torre di Nanno: “CarbonarAquilonia – Rivolta d’Ottobre in Irpinia” – Rievocazione storica a cura del Museo di Aquilonia

Di sera

Libera università per Ripetenti – aula magna – Piazza della Repubblica

“Il Rovescio della Medaglia” – I grandi perdenti nella storia dello sport – con Gianni Mura

Nel mentre…. – Cibo in piazza – “I Cingoli”

Borgo Castello: Concerto musica antica “Oltre Gesualdo”, con Modo Antiquo a cura di Federico Maria Sardelli

Sera e notte Grotte aperte in centro storico. Spazi aperti e liberi a performance artistiche di varia natura tra le quali vedremo:

“ Cose Turche, a cura di Umut Adan , la grotta del mago a cura di Mago Wonder , la grotta del poeta a cura di Vincenzo Costantino Cinaski . E ancora: Gerardo Balestrieri , Victor Herrero, El besito de la Chinita

II° Concerto all’alba: “A favore del vento” di Fabio Mina, figlio del vento

Calitri – A seguire colazione al capanno della Cupa offerta dall’associazione nicura onlus

Giovedi 24 Agosto – in Calitri centro

Dal mattino

Laboratori per bambini:

Giochi d’Ombre con Anusc Castiglioni – Ex Cinema Rossini

Giochi di cartapesta con Margherita Pillot – casa dell’Eca

Prima di Mezzogiorno ricreazione – barberia musicale al Salone di Sicuranza

Pomeriggio

Ex cinema Rossini – proiezioni “Irpinia andata e Ritorno”

Storia di Sabato (Simon) Rodia che i Beatles misero in copertina in occasione dei 50 anni di “Sgt. Pepper”, il disco più noto ed evocativo dei Fab Four

Al Tramonto Piazza Repubblica, Aula magna

Erri De Luca – “Il contrario di Uno, e altre contrarietà”

Sera Piazza Repubblica e dintorni

La notte del tamburo: a Piazza Repubblica, Piazzale Immacolata, Piazza dell’orologio, Buccolo, gran concerto da ballo con tamborriate. Tamburi del Vesuvio, di Montemarano, Antonio Infantino. Tavoli e banchi apparecchiati lungo il centro storico

Sera

A cena nei vicoli del Centro Storico – Cibo di strada con:

“Panino S-composto ” e ” Bombette di fuoco” a cura di Carmela Cerrone e Enza Perna del ristorante

Cannazze e cingoli – a cura degli abitanti del borgo

Acqua Sala – all’arco degli zingari – a cura degli abitanti del borgo

Grotte aperte in centro storico di Calitri. Degustazioni – spazi aperti e liberi a performance artistiche di varia natura tra le quali vedremo:

Focolai di Insurrezione spontanea: Centro Storico – Nelle Grotte –

“Cose Turche” – Musica e parole contro il sultano – a cura di Umut Adan

Victor Herrero

El besito de la Chinita

la grotta del mago a cura di Mago Wonder, la grotta del poeta a cura di Vincenzo Costantino Cinaski

Venerdì 25 Agosto

In Calitri

Dal mattino

Laboratori per bambini:

Giochi d’Ombre con Anusc Castiglioni – Ex Cinema Rossini

Giochi di cartapesta con Margherita Pillot – casa dell’Eca

Libera università per Ripetenti

Barberia musicale: da Sicuranza con i Cunversazionevoli

Pomeriggio Piazzale Biblioteca Centro Studi calitrani

“Ero a dirottar trattori da ore” – Racconti carnevaleschi, canti sovvervisi e “a la mmersa” della tradizione calitrana. A cura de “Il Calitrano”

Pomeriggio

Ex cinema Rossini – proiezioni “Irpinia andata e Ritorno”

“Salòn Olympia: i Fratelli del cinema” a cura di María Cecilia Reyes. Musiche originali a cura di Pier Renzo Ponzo. Estratti del libro “A raccontar la luce” di Sandro Bozzolo.

Tardo Pomeriggio “Andiamo a prendere il treno”

discesa a Calitri scalo con Banda Mariachi Tres rosas

arrivo e partenza del treno per Conza, Cairano, Andretta

Mariachi Tres rosas, Cavalieri di Montella, Dobranotch

Sera alla Stazione di Conza – Cairano – Andretta

Intervento sui treni rivoluzionari:

“Il treno nella rivoluzione russa, Viva Zapata”. A cura di Gian Luca Farinelli , Cineteca di Bologna

Tesi di laurea Avellino – Rocchetta – Studente Andrea Lo Conte – esame davanti ad apposita commissione ferroviaria

zona banchetto – Sponz festival

In piena sera concerto

VURRO!

A seguire

Daniele Sepe con “Capitan Capitone e i Fratelli della Costa”: canzoni rivoltose, un po’ rockettare e giusto qualche brano lento

Contemporaneamente a Calitri… accade

Prima serata Piazza Repubblica

Gran Ballo all’Incontre’Я con Tonuccio B-Folk

Gruppo di ballo folcloristico: La Zeza di Cannone e della Campagna.

Grotte aperte e musica a seguire nella notte

Notte fonda Sentiero della Cupa

“Onde ribelli” con il Theremin di Massimo Simonini – ospite Vurro e altre creature della cupa

Sera e notte Grotte aperte in centro storico di Calitri. Spazi aperti e liberi a performance artistiche di varia natura tra le quali vedremo:

Focolai di Insurrezione spontanea: Centro Storico – Nelle Grotte –

“degustazione a smerza” (deg. non convenzionale delle DOCG irpine)

A cura di Carmela Cerrone in collaborazione con Enza Perna del ristorante “La Ripa”- Rocca San Felice

Grotta dei suoni – Performance di Gherardo Balestrieri

Victor Herrero

la grotta del mago a cura di Mago Wonder, la grotta del poeta a cura di Vincenzo Costantino Cinaski

Sabato 26 Agosto in Calitri

Mattino

Libera Università per Ripetenti

Barberia Musicale: da Sicuranza, con i Cunversazionevoli

Tardo pomeriggio

Aperitivo in CACIOCAVALLERIA D&D con Elezione del Caciocavaliere 2017 a cura dei Cavalieri di Montella

Borgo Castello – Libera Università per ripetenti – Ricreazione con Diego Sorba – vineria La Frasca

Prima serata

La Gran Parata del 17

EmiR Kusturica & The no smoking orkestra (Serbia)

Dobranotch (San Pietroburgo)

Vinicio Capossela (Calitri)

Ospite: Antonio Pompo’ – cantante al rovescio

Ospiti e comizianti a sorpresa

A seguire grande notte del centro storico. Grotte con eventi singoli.

Borgo Castello – III° Concerto all’ alba:

ALESSIO FRANCHINI e il Circolo dei Baccanali in “Angeli con un’ala sola” – omaggio a Jeff Buckley

Domenica 27 Agosto – Rocca San Felice – Villamaina – Sant’Angelo dei Lombardi

Località Mefite

“…Fino a che verso il tramonto si ritrovarono come falene abbagliate in altra rupe, in altro loco… Loco antichissimo dove Virgilio pose le bocche dell’Ade: la Mefite….”

Giampiero Galasso : Mephite: l’“altra” dea

Alla Mefite (Rocca San Felice – Villamaina). Spettacolo teatrale a tema mondo infero, mondo di sotto. A cura di Marco Martinelli e Ermanna Montanari del Teatro delle Albe

A sera – Sant’Angelo dei Lombardi

“… Una euforia contagiosa prende tutti a quel punto, quella di essere scampati alla morte. Ci si incammina verso l’antica abbazia scoperchiata… Al Goleto! Al Goleto! … Si sparge la voce e l’ordine. Ci si affolla, si spinge!…. È la festa dei Folli!!..”

Abbazia del Goleto (S. Angelo dei Lombardi) – “Gran Festa dei Folli” a cura di Giovannangelo De Gennaro

Intervento introduttivo sui riti di rovesciamento dell’ordine nel medioevo, le feste dei folli…

Concerto medievale di repertorio, con danze, gruppi ..

Finale: presentazione dello Sponz Fest…. come se fosse la prima sera…accadrà questo questo e quest’altro…

La Compagnia teatrale Clan H in“Storie Su Rotaie”. IdeA/Azione performativa nei vagoni dell’Avellino-Rocchetta. Paesaggi, suoni, immagini, racconti e storie d’Irpinia diretta da Salvatore Mazza

LIBERA UNIVERSITA’ PER RIPETENTI

Mercoledì 23 agosto – al lago delle canne

ore 11,00 – Prima ora – Aula prato –“Non ci sono più le Primavere di una volta” – Le Rivoluzioni contemporanee (Turchia, Primavera Araba) – con Riccardo Noury – portavoce Amnesty International

ore 11.00 – Prima ora – Aula bosco – “L’intelligenza delle piante” di Alessandra Viola – passeggiata nel bosco

ore 12,00 – Seconda ora – fisica scienza rivoluzionaria “Alla ricerca del moto perpetuo” di – Piero Martin e la straordinaria partecipazione di Vinicio Capossela, Antonio Benzina Mainini e Dum Dum Rastafari

Al Tramonto – Calitri – Piazza Repubblica – Aula Magna

“Il Rovescio della medaglia” – I grandi perdenti nella storia dello sport – a tavola con il Prof. Gianni Mura

Giovedì 24 agosto

Ore 11,00 – Prima Ora – Borgo Castello – 1^ Aula – “ L’Enorme e le Norme. Dal “tributare” al “tributo”: le leggi e la loro applicazione come metafora della vita” con Dario Deotto – dottore diritto economico

Ore 12.00 – Seconda ora – Borgo Castello – 2^ Aula – “Controvento. Storie e viaggi che cambiano la vita” con – Federico Pace

Dalle ore 16,30 Replica delle lezioni a Borgo Castello

Ore 17,00 – Borgo Castello – 3^ aula – “Rovesci, Temporali e altri capovolgimenti” con Luca Lombroso – metereologo

Venerdi’ 25 agosto

Ore 11,00 – Prima ora – Sentiero della Cupa – 1^ aula all’aperto – “Rovesci, Temporali e altri capovolgimenti” con Luca Lombroso – metereologo

Ore 11,00 – Prima Ora – Borgo Castello – 2^ Aula – “ L’Enorme e le Norme. Dal “tributare” al “tributo”: le leggi e la loro applicazione come metafora della vita” con Dario Deotto – dottore diritto economico

Ore 12,00 – Seconda ora Borgo Castello – 3^ aula – “Il rovescio del sovrappopolamento …i paese abbandonati” con Vito Teti – antropologo

Ore 12,00 – seconda ora – Borgo Castello – aula della Vineria La Frasca – “L’Odissea di un vignaiolo -” con Luigi Tecce – enologo e viticultore

ore 16,30 – Grotta/caverna di Di Cecca (centro storico) Giampiero Galasso: Dove inizia l’ánthrōpos: la rivoluzione neolitica

Al tardo pomeriggio Stazione di Conza

Ore 18,00 – Aula della stazione “Viva Zapata” Filmati e parole sui treni rivoluzionari . Il treno nella rivoluzione russa – con Dott. Gian Luca Farinelli – Direttore Cineteca di Bologna – giorno 25 agosto

Ore 19,00 – Tesi di laurea Avellino – Rocchetta – Studente Andrea Lo Conte – esame davanti a apposita commissione ferroviaria.

Sabato 26 agosto

Ore 11,00 Prima ora – Sentiero della Cupa – Aula all’aperto – “L’inconscio e l’Ombra a partire da C.G.Jung: epifania dell’Opposto ed empiria dell’incarnazione” con Andrea Calvi – psicoterapeuta

Ore 12,00 – Seconda ora – Sentiero della Cupa – 1^ aula all’aperto – “Rovesci, Temporali e altri capovolgimenti” con Luca Lombroso – metereologo

Ore 12,00 – Seconda ora – Borgo Castello – 2^ Aula – “ L’Enorme e le Norme. Dal “tributare” al “tributo”: le leggi e la loro applicazione come metafora della vita” con Dario Deotto – dottore diritto economico

Ore 12,00 – seconda ora – Borgo Castello – aula della Vineria La Frasca – “L’Odissea di un vignaiolo -” con Luigi Tecce – enologo e viticultore

Ai portici di Torre di Nanno – da Mercoledì a Sabato

Claudio Ferraro – e associazione Fiab di Avellino – Libera Università in bicicletta- lezioni itineranti

Parco bici assistite e muscolari da noleggiare

Pacchetti con itinerari di cicloturismo dello specifico territorio.

FOCOLAI DI INSURREZIONE SPONTANEA

Giovedì 24 Agosto

Sera e notte Grotte aperte in centro storico. Spazi aperti e liberi a performance artistiche di varia natura tra le quali vedremo:

Focolai di Insurrezione spontanea: Centro Storico – Nelle Grotte –

“ Cose Turche” – Musica e parole contro il sultano – a cura di Umut Adan

Victor Herrero

El besito de la Chinita

– la grotta del mago a cura di Mago Wonder, la grotta del poeta a cura di Vincenzo Costantino Cinaski

Cibo di strada – centro storico – “Panino S-composto ” e ” Bombette di fuoco”

Venerdì 25 Agosto

Sera e notte Grotte aperte in centro storico. Spazi aperti e liberi a performance artistiche di varia natura tra le quali vedremo:

Focolai di Insurrezione spontanea: Centro Storico – Nelle Grotte –

Grotta dei suoni – Performance di Gherardo Balestrieri

Victor Herrero

– la grotta del mago a cura di Mago Wonder, la grotta del poeta a cura di Vincenzo Costantino Cinaski

“degustazione a smerza” (deg. non convenzionale delle DOCG irpine)

A cura di Enza Perna del ristorante “La Ripa”- Rocca San Felice

– Nel Sentiero della Cupa dal 21 al 27 agosto a cura di Nicùra Onlus

Emozioni allo specchio (riflessioni di luce e di mente)

PietraPoema (battiti scolpiti su pietra)

Capanno libero per…

Sotto gli archi di Torre di Nanno (Calitri)

LE FOTOGRAHAHAHPH di Alessandro Parente e Simona Fantauzzi . La fotografia moderna si dirige repentinamente verso la estrema velocità e riproducibilità dell’immagine, puntando alla “perfezione” tecnica. Le tecniche antiche, invece, rappresentano il contrario: valorizzazione dell’imperfezione e unicità o irriproducibilità della foto intesa come momento unico e quindi oggetto unico.

BiciVillaggio Itinerante FIAB a cura di Claudio Ferraro Viandante in bicicletta – lezione itinerante

Una struttura mobile che sarà presente durante l’evento dello Sponz Fest per diffondere la conoscenza, utilizzo e cura della bicicletta. Ciclonauti e un furgone evidenziato da una grafica ad hoc si rivolgeranno ai cittadini e turisti, qualche giorno prima dell’inizio del programma dell’evento, per diffondere la cultura della bici in termini tecnici, come momento di benessere mentale, fisico e qualità della vita. Il programma inizierà considerando i bambini, giovani e tutti coloro che vorranno partecipare ad un’azione didattica partendo dalla “messa in sella” e sicurezza per poi “sciamare” sulle strade per andare presso un’azienda per mangiare una fetta di anguria. Una CicloStazioneOfficina sarà lo spazio materiale di riferimento, da scegliere dove collocare insieme a loro.

Parco bici assistite e muscolare da noleggiare. Pacchetti con itinerari di cicloturismo dello specifico territorio.

