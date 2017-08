21/08/2017 – 21:15 #RAI2: VOYAGER – AI CONFINI DELLA CONOSCENZA  Al centro della puntata il viaggio

Il tema del viaggio sarà al centro della nuova puntata di Voyager – ai confini della conoscenza, lunedì 21 agosto alle 21.15 su Rai2.

Cosa ci rende insoliti esploratori? Cosa differenzia alcuni uomini dagli altri e li rende così curiosi da essere sempre pronti a partire per regioni inesplorate del mondo e dell’Universo? Il segreto della nostra voglia di viaggiare, di conoscere, di assumerci rischi, di provare nuovi cibi, nuove relazioni, di lanciarci all’avventura, sembra essere nascosto nei nostri geni.

Roberto Giacobbo si soffermerà su uno dei viaggiatori e scopritori più famosi al mondo, Cristoforo Colombo e sui segreti che ancora si nascondono nell’operazione che ha cambiato il mondo: la “scoperta dell’America”. Che si trattasse di terre gia “scoperte”? Cosa lega papa Innocenzo VIII, la famiglia Geraldini e John Fitzgerald Kennedy?

A seguire Voyager ci porterà nel passato, per conoscere i Cavalieri del Tempio e cosa si cela nella fine dei Templari. Quali furono gli interessi in gioco che portarono Filippo il Bello, Re di Francia, e papa Clemente V a schiacciare il potente ordine cavalleresco? Voyager ha ricostruito le trame e le ultime ore del processo che portò alla fine dei Cavalieri e al rogo di Jacque de Molay. E alla sua tremenda maledizione.

Redazione