A settembre nel cuore di Ravenna, Giungla, I’m Not A Blonde e tanti altri

Parte a settembre la prima edizione del JFK SQUARE FESTIVAL, quattro sabati di musica dal vivo a ingresso gratuito nel suggestivo scenario di Piazza Kennedy, spazio immerso nel cuore del centro storico di Ravenna, recentemente ristrutturato e riqualificato.

Tra gli artisti in programma, la talentuosa one-woman-band d’esportazione Giungla, il duo electro-pop delle I’m Not a Blonde, il cantastorie romagnolo Giacomo Toni con la sua 900 Band, The Doormen con la loro wave/post-punk d’autore, gli indie bolognesi Altre Di B e i cesenati “Americana” Sunday Morning. Completano il cartellone l’acid-duo psichedelico dei Cacao, i punk-rocker Sunset Radio, accompagnati nella serata d’apertura dai locals Kuf, e il trio al femminile The Winonas.

Calendario:

• Sabato 2 settembre:

Sunset Radio

Kuf

• Sabato 9 settembre

Giacomo Toni & 900 Band

Altre di B

Cacao

• Sabato 16 settembre

The Doormen

Sunday Morning

• Sabato 30 settembre

GIUNGLA

I’m not a blonde

The Winonas

Tutte le info e gli aggiornamenti sulla pagina ufficiale di JFK SQUARE FESTIVAL e sull’evento Facebook.

#jfksquare

Evento patrocinato dal Comune di Ravenna

Main Sponsor :

Peugeot Benelli – Atonga Viaggi – Fellini Scalinocinque – ZUSHi Ravenna – Taberna Boaria Srl – Naturalmente Burger – Macelleria Zaffi – Central Bar – Kennedy caffè – Flely Animazione – Siladò la soluzione Italia – Tatiana Melandri