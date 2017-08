Il 4 settembre all’Arena di Verona arriva FESTIVAL SHOW! Svelati i nomi dei primi ospiti sul palco: FRANCESCO GABBANI, ERMAL META, RIKI, ALEX BRITTI, NINA ZILLI, RAPHAEL GUALAZZI, MICHELE BRAVI, LE VIBRAZIONI, MORENO e FAUSTO LEALI!

FESTIVAL SHOW 2017

Dopo il successo delle tappe a Padova, Brescia, Caorle, Bibione, Jesolo Lido e Lignano Sabbiadoro…manca solo Mestre prima del

GRAN FINALE ALL’ARENA DI VERONA IL 4 SETTEMBRE!

Ecco i primi ospiti dell’Arena:

FRANCESCO GABBANI, ERMAL META, RIKI, ALEX BRITTI, NINA ZILLI, RAPHAEL GUALAZZI, MICHELE BRAVI, LE VIBRAZIONI, MORENO e FAUSTO LEALI!

Conduce GIORGIA SURINA con PAOLO BARUZZO

Biglietti omaggio su prenotazione

FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana, sta conquistando migliaia di spettatori ormai dall’inizio di luglio, portando sul palco nelle città che lo ospitano i big della musica, per tante serate ad ingresso libero caratterizzate da professionalità e divertimento. Presenta GIORGIA SURINA, poliedrica figura di spicco della radio e della tv italiana che affianca sul palco ogni sera Paolo Baruzzo, da sempre protagonista della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella, che trasmettono in diretta tutte le tappe. La direzione artistica e commerciale è affidata a Mariano Sannito.

Dopo il successo delle tappe a Padova, Brescia, Caorle (VE), Bibione (VE), Jesolo Lido (VE) e Lignano Sabbiadoro (UD)…manca solo l’appuntamento del 25 agosto a Mestre (VE) prima del gran finale il 4 settembre all’Arena di Verona! Sono aperte le prenotazioni per ricevere i biglietti omaggio per l’Arena telefonando al numero 895.60.60.665 (costo max della telefonata da rete fissa e da mobile 98 cent./min. Iva inclusa). La serata finale di Festival Show è realizzata in collaborazione con il Comune di Verona.

Ecco i primi ospiti confermati, protagonisti dell’estate italiana con le loro canzoni, che saliranno sul prestigioso palco dell’Arena, che ospita per il quarto anno consecutivo l’epilogo del tour: FRANCESCO GABBANI, ERMAL META, RIKI, ALEX BRITTI, NINA ZILLI, RAPHAEL GUALAZZI, MICHELE BRAVI, LE VIBRAZIONI, MORENO e FAUSTO LEALI!

Oltre alle hit dell’estate, spazio anche ai brani dei giovani talenti selezionati in tutta Italia e in alcune città d’Europa che si sono esibiti nelle prime sei tappe della kermesse. Sono 12 in tutto, ma solo tre di loro accederanno alla finale sul palco dell’Arena di Verona! C’è tempo per votarli fino al 31 agosto, qui tutte le informazioni: http://www.festivalshow.it/festival-show-casting-2017-gli-artisti/festival-show-casting-2017-regolamento-votazione/.

Ecco i nomi (in ordine alfabetico): la cantautrice CHIARA RANIERI da Napoli, il quartetto vocale al femminile DIAMONDS da Ragusa, il cantautore ELIOS da Pordenone, la cantante anconetana EVA, il cantante milanese FEDERICO FURIA, la cantante GIORGIA di Padova, il duo LUELO da Treviso, MAURIZIO DI CESARE da Cagliari (già protagonista di The Voice 2015), il cantautore NICO da Ragusa, la band pop rock REVER da Trieste e THEMA da Milano ed infine dalla Svizzera, l’interprete di origine dominicana XENIA.

Rinnovata la partnership con REAL TIME (canale 31 del gruppo Discovery Italia) che, per il secondo anno, segue l’evento come media partner. Il primo appuntamento andrà in onda il 24 agosto, alle ore 21.10 su Real Time (Canale 31) con il meglio delle tappe di Padova, Brescia, Caorle e Bibione. Il secondo best of racchiuderà le tappe di Jesolo lido, Lignano Sabbiadoro e Mestre e il terzo appuntamento sarà dedicato alla finale all’Arena di Verona.

Queste le città che si sono aggiudicate una tappa di questa diciottesima edizione di Festival Show: il 2 luglio il debutto a Padova in Prato della Valle, il 10 luglio il festival arriva a Brescia in Piazza Miro Bonetti (C.C. Freccia Rossa), il 27 luglio a Caorle (Venezia) all’Arenile Madonna dell’Angelo, il 3 agosto a Bibione (Venezia) in Piazzale Zenith, il 10 agosto a Jesolo Lido (Venezia) in Piazza Torino, il 18 agosto a Lignano Sabbiadoro (Udine) alla Beach Arena, il 25 agosto a Mestre (Venezia) in Piazza Ferretto e il 4 settembre la serata finale all’Arena di Verona.

Il palco itinerante di Festival Show 2017 in queste settimane ha ospitato tanti artisti, tra cui: Alexia, Bianca Atzei, Michele Bravi, Alex Britti, Marco Carta, Chiara, Luisa Corna, Dear Jack, Enrico Ruggeri con i Decibel, Elodie, Fred De Palma, Raphael Gualazzi, Il Pagante, Irama, Jake La Furia, La Rua, L’Aura, Levante, Ylenia Lucisano, Antonio Maggio, Marco Masini, Ermal Meta, Moreno, Fabrizio Moro, Raf, Riki, Ron, Francesco Sarcina, Senhit, Shade, Sonhora, Stadio, Anna Tatangelo, The Kolors, Thomas, Umberto Tozzi, Paola Turci, Mario Venuti, Michele Zarrillo e Nina Zilli.

In ognuna delle tappe del Festival Show, sfilano le Miss di Amen in passerella, selezionate tra quante hanno inviato l’iscrizione gratuita. Una giuria di esperti decreta la Miss vincitrice di tappa che andrà a formare la rosa delle finaliste. L’organizzazione è curata da Mauro Casarin, talent scout che da sempre ha l’obiettivo di valorizzare le ragazze per future carriere nella moda e nello spettacolo.

Tutte le tappe di Festival Show sono gratuite per il pubblico. Le offerte libere vanno in beneficenza alla Fondazione Città della Speranza che si occupa di raccogliere fondi per i bambini malati di gravi patologie.

