FESTIVAL CASTROCARO 2017. Claudio Cecchetto presidente della giuria

COMUNICATO STAMPA

FESTIVAL DI CASTROCARO – 60^ EDIZIONE

CLAUDIO CECCHETTO

SARÀ IL PRESIDENTE DELLA GIURIA

SABATO 26 AGOSTO NELLA SERATA FINALE IN DIRETTA SU RAI1 ALLE 21.25

Claudio Cecchetto sarà il presidente della Giuria del 60° Festival di Castrocaro “Voci Nuove, Volti Nuovi”.

Produttore e grande scopritore di talenti, sabato 26 agosto Claudio Cecchetto guiderà la giuriache sarà chiamata a valutare i 12 finalisti della storica competizione canora durante la serata trasmessa in diretta su Rai Uno dal Padiglione delle Feste alle Terme di Castrocaro,

Da Dj nelle discoteche a conduttore e ideatore di programmi radiofonici e televisivi, Cecchetto è stato un vero pioniere della radio e della tv italiana.

“Mr Radio”, come è stato soprannominato, ha scoperto e lanciato artisti che hanno conquistato i primi posti nelle hit parade, come Sandy Marton, Taffy, Tracy Spencer, Jovanotti, Fiorello, gli 883 di Max Pezzali, Dj Francesco e i Finley. Ha fondato due radio, scritto canzoni e lanciato in Italia il karaoke.

Un presidente di giuria davvero d’eccezione, dunque, che al Festival di Castrocaro, porterà la sua grande esperienza e il suo istintivo fiuto per il talento.

Il 60° Festival di Castrocaro, condotto da Marco Liorni e Rossella Brescia con le esilaranti incursioni di Sergio Friscia, andrà in onda sabato 26 agosto alle 21.20 in diretta su Rai1.

Per informazioni sul Festival di Castrocaro: www.festivaldicastrocaro.it