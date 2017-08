MAGNOLIA ESTATE – Sabato 26 Agosto REGGAE RADIO STATION SUMMER FEST con ALBOROSIE

comunicato stampa MAGNOLIA ESTATE 2017

Magnolia Enterprise presenta:

ESTATE 2037

#viaggiinterstellari

Dal 19 maggio al 16 Settembre la rassegna estiva del CIRCOLO MAGNOLIA

via Circonvallazione Idroscalo 41, Segrate (MI)



SABATO 26 AGOSTO REGGAE RADIO STATION SUMMER FEST con ALBOROSIE LINK AL CALENDARIO COMPLETO DI MAGNOLIA ESTATE 2017 SABATO 26 AGOSTO al Circolo Magnolia torna REGGAE RADIO STATION SUMMER FEST, la festa che celebra il 10° anniversario della radio reggae italiana per eccellenza e che ospiterà uno degli artisti che nel mondo porta alta la bandiera del reggae italiano, ALBOROSIE e il dj set di VITO WAR, storico selecter e uno tra i primi dj italiani a proporre esclusivamente musica reggae. Ambasciatore del reggae italiano, con il suo lavoro ALBOROSIE ha conquistato pubblico e critica, tanto che nel 2011 è stato il primo artista bianco a vincere il prestigioso Mobo Awards, premio dedicato alla musica black. Nel 2016 esce ’Freedom & Fyah’, il suo decimo disco di inediti da solista, a vent’anni dalla fondazione dei gloriosi Reggae National Tickets. Lo stesso anno a pochi mesi di distanza un altro imponente progetto, “The Rockers”, lo vede in veste di produttore discografico: all’interno del progetto ci sono moltissimi artisti di ogni genere e tipo, un album pensato per il pubblico italiano in cui troviamo collaborazioni con gli artisti come Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Fedez, Elisa e Nina Zilli. Prevendite disponibili: www.mailticket.it / www.ticketone.it Redazione