Anna Tatangelo: a settembre nuovo singolo e in riferimento alla crisi con d’Alessio: “…Sto bene tranquilla, da sola, con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui”.

Da quando la crisi tra Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio è diventa di dominio pubblico, la curiosità sui motivi che l’hanno determinata non accenna ad attenuarsi, tuttavia Anna Tatangelo pensa alla sua carriera e all’uscita del nuovo singolo a settembre. La cantante, in occasione di una serata a Grottaminarda (Avellino), durante una intervistata, si è sentita rivolgere una domanda dal pubblico su come vanno le cose con D’Alessio viste le varie ipotesi e le illazioni riportate da tutti i rotocalchi, alla quale ha subito replicato: Tutto quello che scrivono, oggi sto con uno, domani con un altro, non è assolutamente vero. Sto bene tranquilla, da sola, con mio figlio. Il mio unico uomo al momento è lui.

Insomma una risposta che al di là delle parole tranquillizzanti conferma che la crisi tra i due c’è ed è … seria.

Redazione by Ponyo