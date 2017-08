Cor Veleno: Antibemusic ristampa Rock’n’Roll

A un anno e mezzo dalla prematura scomparsa di Primo Brown e a quindici anni dalla prima pubblicazione, l’etichetta Antibemusic ristampa Rock’n’Roll dei Cor Veleno in formato doppio vinile 180 grammi e in tiratura limitata. Rock’n’Roll è il secondo album dei Cor Veleno uscito nel 2000 e ristampato nel 2002 con la tracklist lievemente modificata, la produzione esecutiva di Tommaso “Piotta” Zanello & Francesco “Squarta” Caligiuri per Robba Coatta Factory. Primo Brown, Grandi Numeri e Squarta in quegli anni avevano segnato un punto di non ritorno, lasciando ancora oggi tracce indelebili nella scena hip hop italiana. La storica label romana che -oltre Cor Veleno- ha lanciato artisti come Piotta, Turi e prodotto -tra gli altri- lavori di Dj Gruff, Tormento e Gli Inquilini a partire dal 20 settembre 2017 metterà a disposizione Rock’n’Roll in esclusiva sul sitohttp://www.antibemusic.it/album.asp?id=664, dove è già attivo il pre-order.

Redazione