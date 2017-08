I @ThemaBand si aggiudicano la finale del contest “DEEJAY ON STAGE 2017”! Venerdì 25 agosto in concerto a CLES (TN)

THEMA

SI AGGIUDICANO LA FINALE DEL CONTEST

“DEEJAY ON STAGE 2017”

evento estivo di Radio Deejay dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della musica italiana

VENERDÌ 25 AGOSTO IN CONCERTO A CLES (TN)

nell’ambito della “Festa dello sport clesiano”

Questa sera i THEMA si esibiranno a RICCIONE per la finale di “DEEJAY ON STAGE 2017” (Piazzale Roma – ore 21.30), evento estivo di Radio Deejay dedicato alla scoperta dei nuovi talenti della musica italiana che si è tenuto dal 4 al 22 Agosto. I Thema sono stati infatti selezionati per salire sul palco del talent show estivo e questa sera concorreranno, insieme ad altri 8 artisti, per la finale in cui sarà decretato il vincitore che si aggiudicherà un mese di programmazione radiofonica del proprio brano su Radio Deejay. A condurre la serata vi sarà Rudy Zerbi.

La band partecipa con “SE CI STAI”, brano estratto dall’Ep “ACCENDI LA FANTASIA” (Edel Italy), disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

Il video del brano “SE CI STAI” è online su YouTube al seguente link:

Venerdì 25 agosto, invece, i Thema saranno in concerto a CLES (Trento) nell’ambito della “Festa dello sport Clesiano” (Campo sportivo comunale – ore 21.00) per eseguire i brani del loro Ep “Accendi la fantasia”.

Inoltre, il gruppo è attualmente primo nella classifica provvisoria di FESTIVAL SHOW GIOVANI 2017, il concorso del festival itinerante dell’estate italiana rivolto ai giovani emergenti!

Il concorso dà la possibilità a 12 giovani artisti di esibirsi nelle 7 tappe del tour di FESTIVAL SHOW, permettendo ai 3 più votati dal pubblico di accedere alla finale che si terrà all’Arena di Verona il 4 settembre. È ancora possibile votarli inviando un SMS al numero 4787878 con il codice “VOTO 11” entro le ore 24.00 del giorno 31 agosto 2017.

“ACCENDI LA FANTASIA”, prodotto da Vladi Tosetto e arrangiato da Massimiliano Belleno, contiene 5 brani che si caratterizzano per una sonorità che rivela un coinvolgente mix tra pop rock e musica elettronica. Protagonista indiscusso dei brani, scritti interamente da Thomas Moschen, Mamo Belleno e Maurizio Bernacchia, è l’amore in tutte le sue sfaccettature, sentimento in grado di generare emozioni contrastanti come l’immaginazione e la voglia di fuggire lontano.

Questa la tracklist dell’Ep: “Se ci stai”, “Giovani occasioni”, “Prendere o lasciare”, “L’amore che vorrei”, “Accendo la fantasia”.

BIO:

THEMA è una band milanese composta da 5 musicisti: Thomas Moschen (voce, piano, chitarra acustica), Stefano Parmigiani (chitarre, voce), Raffaele Littorio (chitarre, voce), Mattia Missaglia (basso), Luca Ferrara (batteria, percussioni e voce). Il gruppo si forma nel 2013 dopo un casuale incontro in un locale dell’hinterland milanese, dove Luca e Mattia notano Thomas durante una sua esibizione. I tre decidono di formare una loro band a cui successivamente si aggiungono Stefano e Raffaele dando vita ufficialmente ai Thema. Recentemente, grazie all’incontro con i produttori Vladi Tosetto e Mamo Belleno e il manager Nicola Ferrara, hanno lavorato alla realizzazione del loro primo Ep, dal titolo “Accendi la fantasia, attualmente disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming.

