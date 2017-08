Tiberio Timperi litiga con il sindaco di Ischia, Vincenzo Ferrandino, che è intervenuto in collegamento sul terremoto, argomento che sta tenendo banco in questi giorni e su cui a suo parere è stata data una informazione inadeguata ed eccessivamente catastrofica dai media e da pochi contenitori informativi Tv :“Siamo 60mila operatori economici seri che con dignità stanno cercando di portare avanti un’economia che è un fiore all’occhiello dell’Italia intera e non è giusto che si travisino i fatti. Si parla di 4mila pratiche di condono nel comune di Ischia, è vero, ma non sono 4mila case abusive. Sono pratiche inerenti balconi, finestre, tettoie, perché abbiamo una normativa giustamente stringente da un punto di vista paesaggistico, per cui a volte delle piccole modifiche sulle facciate dei fabbricate devono essere condonate, allorquando realizzate senza i parametri” .

Il sindaco è un fiume in piena e Timperi fatica ad intervenire quando improvvisamente esclama: “Vabbè, non mi fa parlare? Prego… faccia lei! Arrivederci”.

Ma poco dopo il conduttore è rientrato, chiedendo alla regia di chiudere l’audio per proseguire con gli ospiti in studio.

Redazione