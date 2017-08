CASTROCARO 2017. SABATO 26 AGOSTO IN DIRETTA SU RAI1 12 NUOVI TALENTI SI SFIDANO OMAGGIANDO I VINCITORI DEL PASSATO

COMUNICATO STAMPA FESTIVAL DI CASTROCARO 2017 – 60^ EDIZIONE

SABATO 26 AGOSTO Rai1 ore 21,25 “CASTROCARO 2017”

UNA SERATA DI GRANDE MUSICA ITALIANA SU RAI1

PRESENTANO MARZO LIORNI E ROSSELLA BRESCIA con la partecipazione straordinaria di SERGIO FRISCIA e la Direzione Musicale del Maestro STEFANO PALATRESI.

Le esibizioni canore verranno valutate da una Giuria tecnica di qualità composta da Fio Zanotti,

Giò Di Tonno, Silvia Mezzanotte con Claudio Cecchetto in qualità di Presidente di Giuria.

Ospite musicale Ivana Spagna.

FESTIVAL DI CASTROCARO: TUTTO PRONTO PER LA FINALISSIMA NUMERO 60.

SABATO 26 AGOSTO IN DIRETTA SU RAI1 12 NUOVI TALENTI SI SFIDANO

OMAGGIANDO I VINCITORI DEL PASSATO.

Castrocaro Terme (Fc) 25 agosto 2017 – Si sta avvicinando rapidamente il momento clou del Festival di Castrocaro “Voci nuove volti nuovi”: la Finalissima della storica manifestazione dedicata ai nuovi talenti della canzone italiana, che anche per il 2017 verrà trasmessa in diretta in prima serata (ore 21,25) su Rai1.

Un’edizione davvero storica, quella di quest’anno, perché il Festival di Castrocaro spegne ben 60 candeline: 60 anni di musica e successi, che hanno visto nascere molti Big della musica italiana come Eros Ramazzotti, Zucchero, Iva Zanicchi, Caterina Caselli, Nek, Luca Barbarossa, Alice, Fiorella Mannoia, Michele Zarrillo, solo per citarne alcuni.

Per celebrare il prestigioso compleanno il Festival tornerà nella sua sede storica: il giardino del Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC). 12 i finalisti che si contenderanno la vittoria in una serata che vedrà come conduttori la coppia formata da Marco Liorni e Rossella Brescia, affiancati dalla coinvolgente simpatia di Sergio Friscia.

I giovani talenti della canzone, provenienti da tutta Italia, sono approdati in Finale dopo un percorso di formazione e selezione che ha attraversato l’intero Paese in varie tappe. A sfidarsi sul palco vedremo quindi: Andrea Tortolano 21 anni di Roma, Flaminia Mazzella 18 anni di Roma, Greta Doveri 17 anni di Buti (Pisa), Raimondo Cataldo 25 anni di San Cataldo (Mantova), Raffaele Manganiello 22 anni di Napoli, La Dolce Vita (Giada Mercandelli 19 anni di Roccafranca prov. Di Brescia, Ilaria Deangelis 35 anni di Spoleto, Masha Salimi 32 anni di Arak, Iran), Stephanie Niceforo 21 anni di Genova, Vito Romanazzi 29 anni di Cremona, Luigi Salvaggio 21 anni di Caltanissetta, Metró (Antonio Sorrentino 25 anni di L’Aquila, Luigi Tarquini 26 anni di L’Aquila, Federico Fontana 32 anni di L’Aquila, Marco Fiorenza 32 anni di L’Aquila), Giulia Toschi 17 anni di Faenza, Simona Farris 26 anni di Budoni (Olbia-Tempio).

La peculiarità artistica di questa 60a edizione sarà il fatto che tutti i 12 finalisti canteranno come “cover” esclusivamente brani di artisti che in passato hanno partecipato al Festival di Castrocaro.

Solo chi supererà la prima selezione, potrà interpretare il proprio inedito e proseguire la gara.

A valutare le esibizioni, una giuria prestigiosa presieduta da Claudio Cecchetto, dj, produttore e grande scopritore di talenti, e di cui faranno parte il compositore e produttore Fio Zanotti (Anna Oxa, Eros Ramazzotti, Ornella Vanoni, Renato Zero, Pooh, Adriano Celentano, solo per citarne alcuni), dall’ex voce dei Matia Bazar e vincitrice di “Tale e quale Show” 2016, Silvia Mezzanotte, e dal cantante e attore Giò Di Tonno, protagonista dei musical più famosi, fra cui l’opera rock “Notre Dame de Paris” dove ha vestito i panni di Quasimodo.

Ospite della serata sarà Ivana Spagna. Artista di livello internazionale, i suoi album sono stati pubblicati e sono entrati in classifica in numerosi paesi europei ed extraeuropei, tra cui Inghilterra, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Australia e Giappone. Sul palco di Castrocaro 2017 presenterà dal vivo un medley dei suoi brani più noti.

Oltre al riconoscimento per la “Voce Nuova”, anche quest’anno il Festival assegnerà il premio “Volto Nuovo”, che vedrà fronteggiarsi sul palco, a suon di risate, i comici Emiliano Marana, 26enne di Roma, e Marianna Liquori, 30 anni, nativa di Salerno ma calabrese di origine. A valutarli, una giuria di “addetti ai lavori” del mondo dello spettacolo.

Verrà inoltre assegnato il premio “Brano più radiofonico – AFI per la Musica” scelto da una giuria qualificata di esperti radio.

Per i ragazzi, come sempre, tante e prestigiose saranno le opportunità messe in palio dagli organizzatori, su tutte la partecipazione di diritto per il vincitore alle Selezioni nell’area Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018. Altre opportunità verranno messe in palio da AFI – Associazione Fonografici Italiani, i cui delegati hanno seguito tutte le fasi di selezione per poter offrire un contratto discografico ad uno dei finalisti, e al vincitore e/o alcuni finalisti verrà data la possibilità di girare un videoclip professionale.

La Finalissima 2017 del Festival di Castrocaro sarà seguita anche sui canali social ufficiali della Rai. I concorrenti saranno accompagnati dal vivo dall’orchestra diretta dal Maestro Stefano Palatresi.

“Castrocaro 2017” è un programma scritto da Matteo Catalano, Stefano Sarcinelli, Carola Ortuso, Silvana Ballerin e Claudio Rizzo. La regia televisiva sarà a cura di Gian Marco Mori. La scena è firmata da Luigi Dall’Aglio.

Dal 2012 il Festival di Castrocaro è organizzato dalla società Nove Eventi, cordata formata da un insieme di società operanti da oltre 20 anni nel mondo dello spettacolo, dall’ambito discografico all’organizzazione di concerti. Tra i soci, Vittorio Costa, primo motore del progetto e consulente legale di moti artisti italiani di successo. Direttore artistico della rassegna è il Maestro Angelo Valsiglio, scopritore di talenti come Laura Pausini e già collaboratore di Ivana Spagna, Quincy Jones e molti altri.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, della Provincia di Forlì-Cesena e della Presidenza della Regione Emilia Romagna. Si ringraziano per la fattiva collaborazione SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e AFI (Associazione Fonografici Italiani).

La serata è ad ingresso libero su invito.