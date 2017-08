Grande Fratello Vip 2017: tra i concorrenti confermata Simona Izzo

Simona Izzo moglie di Ricky Tognazzi, ex di Antonello Venditti ed ex di Maurizio Costanzo, sarà nel cast del reality di Canale 5 “Grande Fratello Vip“, pronto a tornare in autunno con la seconda edizione, condotto da Ilari Blasi. La Izzo attraverso le pagine del settimanale Oggi, svela i motivi della sua partecipazione che sono di natura economica e dettati dalla voglia di mettersi in gioco.

Questo quanto dichiarato:

“Sono nonna di tre nipoti e ho preso l’impegno di mantenerli agli studi. Sono i figli del mio Francesco (avuto dall’ex marito Antonello Venditti): Alice, 20 anni, che va all’università, Tommaso, 17, che studierà all’estero e Leonardo che frequenta l’asilo bilingue. Facendo due conti, un bel budget” . Ma dietro la partecipazione al Grande Fratello Vip c’è anche la voglia di mettersi in gioco dopo una lunga carriera tra cinema e tv. “Sarà una bella prova con me stessa. Vado in tv spesso ma non sono mai riuscita a condurre un programma tutto mio. Ora ci saranno 25 telecamere e un cast di 15 bellissime persone” e poi dice: “Sarà un po’ come fare uno dei miei film corali ma senza copione, improvvisato giorno per giorno” e a proposito della lontananza dai suoi affetti: “Mi mancheranno da morire. Forse loro si riposeranno perché qualche volta sono una mamma ingombrante”. Infine puntualizza: “Entro nella Casa con la voglia di curare, accudire, più che di litigare. Sarò la tata di tutti, amo cucinare per tanti”.

