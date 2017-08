CHUCK NORRIS COLPITO DA DUE INFARTI RAVVICINATI: “Ha smesso di respirare. Eravamo isterici perché lo abbiamo creduto morto per due volte in 47 minuti…

Lo scorso luglio l’attore Chuck Norris (77 anni) è stato colpito da due infarti ravvicinati. L’attore si trovava a Las Vegas e aveva partecipato insieme alla moglie Gena O’Kelley e alla sua famiglia allo United Fighting Arts Federation’s World Championships, campionato di arti marziali da lui fondato diversi anni fa. Come riporta RadarOnline sarebbe stato colto dal primo infarto sotto la doccia, trasportato all’ospedale d’urgenza è stato colpito da un secondo attacco cardiaco: “Ha smesso di respirare. Eravamo isterici perché lo abbiamo creduto morto per due volte in 47 minuti. Non smettevamo di fissare le macchine che monitorano la frequenza cardiaca. È accaduto tutto molto velocemente” avrebbero riferito a Radar Online alcune fonti presenti al momento del secondo infarto. Da qui la decisione del personale sanitario di trasferire l’attore all’interno di un altro ospedale a Reno mediante un’eliambulanza.

L’episodio sarebbe accaduto tra il 16 e il 17 luglio ma la notizia è stata diffusa questi giorni da Radar Online e attualmente Norris pare essersi ripreso e sarebbe stato dimesso.

