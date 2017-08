Su TV8 domani la prima puntata del quiz Guess My Age con Enrico Papi

Guess my age – Indovina l’età, è il nuovo programma condotto da Enrico Papi in onda in prima assoluta su Tv 8, tutti i giorni dal 28 agosto alle 20.30.

Si gioca in coppia per difendere il montepremi iniziale di 100mila euro. Per scoprire l’età dei primi sei sconosciuti i concorrenti affronteranno un percorso in sei manche in ciascuna delle quali riceveranno un indizio utile per la soluzione:

– la Canzone, un motivo musicale uscito nello stesso anno;

– il Vip, l’immagine di un personaggio popolare coetaneo;

– il Ricordo, il racconto di un aneddoto della sua vita;

– la Cronaca e lo Spettacolo, un fatto di attualità e un evento di intrattenimento significativi avvenuti proprio in quella data.

La prova decisiva è lo Zoom, che dà la possibilità di osservare da vicino il viso dello sconosciuto per ricavare la sua età. Ogni risposta sbagliata assottiglia il montepremi iniziale.

Nella sfida finale, la più difficile, bisogna indovinare un’altra età e si hanno a disposizione 4 tentativi e altrettanti indizi: il montepremi si dimezza ad ogni errore.

