Se telefonando

Se telefonando…a chi e cosa direbbe ?

Telefonerei a Mina per ringraziarla di aver cantato la mia canzone.

She…Uguale a Lei

She, a chi la dedicherebbe ?

La dedicherei a mia moglie Maria

Come si cambia

Come si cambia nella vita e come è cambiato lei ?

Ogni anno un po’ si cambia. Certamente oggi ho meno illusioni, meno entusiasmi, anche se confesso che un po’ di entusiasmo ce l’ho ancora.

Ti amo

L’ultima volta che ha detto Ti amo ?

L’ultima volta che ho detto Ti amo è stato 24 anni fa a mia moglie.

La Cura

La cura a chi la farebbe ai nostri giorni ed in cosa consisterebbe ?

La cura la farei all’Italia per far si che creda di più in se stessa.