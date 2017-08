Gianni Morandi tra fiction e musica: Parte dal 24SETT_ L’ISOLA DI PIETRO mentre da Facebook annuncia: ” …nuovo disco prima di Natale e …da febbraio in Tour …” LE PRIME DATE DEL TOUR

“Non sono gli anni della tua vita che contano, ma la vita nei tuoi anni.” Questo aforisma appartiene ad Abraham Lincoln e riteniamo ben si adatti all’evergreen Gianni Morandi attivissimo artisticamente e sui social che usa per informare e aggiornare i suoi tanti estimatori sui suoi progetti lavorativi. Infatti qualche giorno fa il cantante ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il primo trailer ufficiale della nuova fiction di Canale 5 “L’Isola di Pietro”articolata in sei puntate, di cui sarà protagonista, che debutterà sulla rete ammiraglia Mediaset il prossimo 24 settembre, poi sempre dalla sua pagina Facebook ha annunciato:

“Prima di Natale uscirà il mio nuovo album di inediti, e da febbraio in poi terrò una serie di concerti in molte città italiane. Sarà una bella occasione per incontrarci”.

Non solo, l’eterno ragazzo della musica italiana, ha anche svelato che il tour “D’amore e d’autore” partirà da Rimini il 24 febbraio 2018 e che i fan potranno usufruire di una particolare opzione: “Per voi, follower e utenti di questa pagina Facebook, c’è la possibilità di prenotare e assicurarsi i biglietti con 24 ore di anticipo sulla partenza delle prevendite, prevista dal 29 agosto alle ore 15. Se qualcuno di voi fosse interessato, lunedì a partire dalle ore 16 potrà trovare su questa pagina un link con le informazioni utili“.

Queste le prime date del tour – il 24 febbraio 2018 a Rimini, il 26 a Montichiari, il 28 a Conegliano; il 2 marzo a Genova, il 3 a Torino, il 5 a Firenze, il 10 a Roma, il 12 a Eboli, il 15 a Reggio Calabria, il 17 a Acireale, il 19 a Bari, il 21 a Ancona, il 22 a Padova, il 24 a Bologna e il 28 a Milano.

A poche ore dalla pubblicazione, il post di annuncio del nuovo album e tour ha superato i 16mila like, le 1500 condivisioni e i 2500 commenti.

Redazione