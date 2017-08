Battiti Live: gran finale su Italia 1 con Riki, The Kolors e Gabry Ponte

Gran finale, mercoledì 30 agosto, per la kermesse musicale dell’estate: in prime-time su Italia 1, va in onda il quinto e ultimo appuntamento con “Battiti Live“, condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Sul palco allestito sulla splendida Rotonda del Lungomare di Taranto si chiude il festival musicale itinerante di Radionorba. Davanti a migliaia di persone, si esibiscono alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale: Riki, Samuel, Nina Zilli, The Kolors, Elodie, Guè Pequeno, Alessio Bernabei, Kadebostany, Mario Venuti e Sud Sound System.

Il finale esplosivo è con Gabry Ponte, che sale in consolle per un potentissimo mix: il deejay piemontese infiamma il pubblico con i suoi maggiori successi, da “Tu sei” a “Che ne sanno i 2000”, fino agli epici “Blue (Da Ba Dee)” e “Geordie”.

