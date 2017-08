FRANCESCO GUASTI feat JOHNSON RIGHEIRA “L’ESTATE STA FINENDO” – DAL 1° SETTEMBRE IN RADIO E NEI DIGITAL STORE

FRANCESCO GUASTI

feat. JOHNSON RIGHEIRA

“L’ESTATE STA FINENDO”

da venerdì 1° settembre in radio e digital store

(DA10Production distr. Universal)

Era l’estate del 1985 quando in radio, in tv, in classifica e nei juke-box imperversava un solo ritornello “L’estate sta finendo… e un anno se ne va”. Da allora sono passati 32 anni e quello che sembrava un semplice motivetto “usa e getta” è ancora li, presente e puntuale come ogni fine estate…

Francesco Guasti, terzo posto nella sezione Giovani all’ultimo festival di Sanremo con il brano Universo, ha deciso di rivisitare questo “tormentone estivo” insieme a Johnson Righeira.

“L’estate sta finendo è un brano che tocca nell’intimo, un testo universale: ci ricorda che ogni situazione, sentimento, stato d’animo hanno un inizio ed una fine. Per questo i miei live terminano con questa canzone. Non una scelta casuale: quando scendo dal palco è un po’ come se l’estate, quel momento magico, finisse. Uno stato d’animo, appunto, che vivo ogni volta e che ho trovato rappresentarmi in questo pezzo – continua Francesco– Oltretutto la nuova veste che abbiamo dato al brano piace a chi viene a trovarmi ai live e da qui la voglia di inciderla: ho contattato Johnson che si è letteralmente innamorato del progetto! Ci siamo divertiti a registrare, ho trovato un artista-vulcano che ha segnato con i Righeira la musica degli anni 80, una collaborazione che è stata un vero e proprio scambio di energie‘”.

Da parte sua, Johnson Righeira, il 50% del duo Righeira e co-autore del pezzo insieme a Michael Righeira, racconta così, questa nuova avventura: “Questa canzone non finisce mai di stupirmi… E continua a ricambiare l’amore che ho cercato di trasmetterle quando la scrissi. Può quindi capitare che dopo 30 anni diventi un coro da stadio, adattato a fedi e paesi diversi. Poi, un giorno all’improvviso, mi chiamano Francesco Guasti e Marco Carnesecchi (che assieme a Massimo Barbieri ha curato la produzione artistica del pezzo), chiedendomi di partecipare alla loro versione, così rispettosamente irriguardosa da farla tornare come appena nata, restituendole nuova linfa. Mi ripeto: questa canzone non finisce mai di stupirmi, e se è vero che ogni anno un’estate finisce, viene quasi da credere che si possa provare a non diventare grandi mai…”.

Intanto continua l’ UNIVERSO TOUR 2017 di FRANCESCO GUASTI, partito da Firenze il 12 Maggio, prosegue il 2 Settembre in Piazza – Olevano Romano (RM), il 12 settembre in piazza – Solopaca(BN)

…e il tour continua.

Sul palco Francesco è accompagnato da:

Marco Carnesecchi . chitarra

Mauro Lallo – basso

Claudio Chiacchio – tastiere

Richard Cocciarelli – batteria

Francesco Guasti nasce a Prato il 16 settembre 1982 e si avvicina alla musica da piccolo iniziando a studiare batteria, ma è il suo talento naturale, una voce graffiante e roca, ad accompagnarlo su quel cammino con decisione. Nell’adolescenza le prime esperienze con le rock band, dove si conferma front-man straordinario e compositore dei pezzi che porta in giro per club e palchi.. Nel 2013 la partecipazione a “The Voice of Italy” su Rai2, nel #teamPelù e la pubblicazione del singolo Un solo giorno in più (Universal). Nella stessa estate partecipa alla prestigiosa rassegna musicale di Marbella “Starlight Festival” al fianco di Bryan Adams e Enrique Iglesias. Nel 2014 è fra i 60 finalisti di Sanremo Giovani, con il brano “Scintilla contro Scintilla”, scritto con Marco Carnesecchi e Federico Sagona. Il brano rimane primo per 4 settimane nella classifica di airplay. Il videoclip di Scintilla contro scintilla, viene girato in gran parte, nel carcere fiorentino di Sollicciano (FI). Nell’estate dello stesso anno partecipa, con lo stesso brano, al Festival del Volontariato alla presenza del ministro delle politiche sociali. Nel 2014 entra a far parte della Nazionale Italiana Cantanti e partecipa alla “Partita del Cuore” allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove si esibisce davanti a 40.000 persone. Ospite dell’ Identikit Tour di Piero Pelù, inizia con lui una collaborazione, da cui nasce il brano “Piovono rose”, entrato nelle selezioni finali delle Nuove Proposte per Sanremo 2015. Nell’aprile 2015 esce il singolo “Piovono Rose”, un mese dopo viene pubblicato l’Ep “Parallele” prodotto da Piero Pelù. Nel Giugno 2015 è ospite del “World Refugee Day Festival” a Firenze, con artisti del calibro di Elisa, Ruggeri, Pelù, Bandabardò, Brunori sas e tanti altri. Il 10 Luglio esce il singolo “Parallele” il cui videoclip è realizzato in collaborazione con Oipa a favore della campagna contro l’abbandono. Nel Novembre 2015 entra tra i 12 Finalisti di Sanremo Giovani con il brano Io e te. Nel 2016 entra nuovamente tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani e questa volta, passa il turno e accede al festival.

Febbraio 2017: Francesco partecipa al 67° Festival di Sanremo – sezione giovani – classificandosi al terzo posto con il brano Universo contenuto nel cd omonimo uscito lo scorso 10 febbraio (Da10Production distr. Universal Music).