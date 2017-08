Ermal Meta sarà l’ospite principale di “Hit Week 2017”, a Novembre si esibirà tra Europa, Usa e Canada in 11 live in giro per il mondo – Le date

Ermal Meta, che attualmente è in tour con il doppio album Vietato Morire, già disco d’oro e singolo di platino che ha superato i 37 milioni di views su Youtube, tra gli artisti più affermati della nuova musica italiana e tra gli autori più prolifici in assoluto, sarà l’ospite principale di “Hit Week 2017”, il più importante festival di musica italiana nel mondo, organizzato da Music Experience con la partecipazione di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Ice (Istituto per il commercio con l’estero) e Puglia Sounds/Medimex, che in 9 anni ha portato in tutto il mondo oltre 100 artisti rappresentativi del panorama musicale italiano, tra cui: Elisa, Einaudi, Caparezza, Max Gazzè, i Negrita, i Subsonica e Franco Battiato.

L’artista a Novembre si esibirà tra Europa, Usa e Canada in 11 live in giro per il mondo :

l’1 novembre sarà al Club Foce di Lugano,

il 2 al Maschinehaus di Berlino,

il 4 al Melkweg di Amsterdam,

il 6 al Le Botanique di Bruxelles,

l’8 al Pop In di Parigi,

il 9 al 93 Feet East di Londra,

il 10 al Grand Social di Dublino,

il 12 alla Sala Boveda di Barcellona,

il 13 alla Sala Caracol di Madrid,

il 17 al North Beach Bandshell di Miami

il 19 al Mod Club di Toronto.

in ogni concerto si esibiranno alcuni dei più rappresentativi esponenti della scena musicale pugliese che saranno annunciati a Settembre. Parallelamente alla manifestazione, nella rodata formula di HIT WEEK, sono previste per ogni tappa: feste, Dj Set, wine and food tasting, momenti di incontro e discussione. Il tutto all’insegna della creatività italiana, fiore all’occhiello del made in Italy.

