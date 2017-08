LEONARDO PIERACCIONI sul tema dell’educazione dei figli: “…risdoganiamo il vecchio e caro “calcio nel culo” non ha mai fatto male a nessuno..

In una “epoca”in cui tutto è permesso e tutto è dovuto, l’educazione e il rispetto sono diventati secondari e il ruolo di genitore si è indebolito perdendo forza, allora bisogna correre ai ripari, bisogna riequilibrare il rapporto genitori-figli, ripristinare le gerarchie familiari…Come? Per Leonardo Pieraccioni rispolverando l’uso dell’ormai desueto ma salutare “calcio nel culo! In sintesi, questo è quanto afferma l’attore e regista su Facebook affrontando il tema dell’educazione dei figli e portando ad esempio proprio episodi di vita familiare con sua figlia (Martina di 6 anni avuta con l’attrice Laura Torrisi ndr).

<<Signori! Siamo passati da “mio padre mi fulminava con uno sguardo” a “mio padre se dice di no lo fulmino”. I nostri amatissimi pargoli sin dalla tenera età stanno prendendo dito, mano, braccio e cosce. Sono i cosiddetti scatenatissimi “nativi digitali” ma mi sa che son pure “nativi” più stronzi di un tempo! Imparano velocissimi il nostro limite di sopportazione e sanno che “alla quinta volta di fila che glielo chiedo piagnucolando” noi cediamo. Maleducati per la nostra mancanza di fiato. “Babbo – mi ha chiesto seria la mia – ma se io da oggi faccio tutto quello che mi dici, tu mi potresti pagare?”. La risposta doveva essere un tenero calcio nel culo alla Chinaglia e invece mi è pure scappato da ridere. Due giorni dopo si è lamentata perchè reo di averla portata nel “solito ristorante” due volte nella stessa settimana! Altra pedata nel culo mancata. Il risultato potrebbe essere che il passaggio da “simpatica bambina birichina” a “impertinente ragazzetta stronzetta” sia già scritto. Colleghi genitori, uniamoci! Se le nostre amorose e moderne spiegazioni sul vivere corretto sono accolte da pernacchie e risatine, risdoganiamo il vecchio e caro “calcio nel culo” dei nostri nonni; non ha mai fatto male a nessuno, anzi! Ritorniamo, in qualsiasi modo, a quei bambini educati e felici di ricevere un balocco e non a questi che ne chiedono uno al giorno per poi scordarselo nel punto esatto di dove lo hanno scartato. E soprattutto leviamoli davanti quel cazzo di Ipad che è solo un moderno “tavor elettronico” che mettiamo loro in mano per quando gli esauriti siamo noi. Uniamoci, facciamolo per loro. La mia non sta a tavola più delle sue cinque penne al pomodoro. Credetemi, gliel’ho detto in tutti i modi possibili che si rimane seduti finchè tutti non hanno finito. La sua risposta è stata sempre alzarsi e andare a giocare. Non ci arriva a parole perchè è nella natura ribelle di tutti i bambini fare così? Benissimo: useró il bonus di una terapeutica pedata nel culo, di quel tempo che fù. Un paio a semestre riorganizzeranno sicuramente quei ruoli persi in questo lascivo vivere moderno.>>

La risposta online non si è fatta attendere, il post di Pieraccioni ha raccolto decine di migliaia di like e condivisioni!

Redazione