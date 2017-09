Al Bano si è esibito davanti a Putin: “Alla mia Italia servirebbe uno così”. 

Era in programma e Al Bano il 28 di agosto si è esibito a Budapest per inaugurare la trenutunesima edizione dei Mondiali di Judo di Budapest, dove ha cantato l’inno della Federazione Internazionale, della quale è ambasciatore (scritto insieme a Cristiano Minellono) . Il cantante per l’occasione ha incontrato vari presidenti tra cui Vladimir Putin, una sua vecchia conoscenza che risale al 1986 quando il premier russo era a capo del Kgb: “Non è la prima volta che ci incontriamo. Ci siamo conosciuti nel 1986, quando era ancora capo del Kgb, e ci siamo rivisti nel 2005 a un capodanno al Cremlino” e che il cantante ammira al punto da dichiarare: “Alla mia Italia servirebbe uno così”.

E su Putin, Al Bano svela anche qualche retroscena: “E’ blindatissimo. Gli hanno assaggiato persino lo champagne prima di permettergli di berlo“.

A Budapest al seguito di Albano anche la madre di due dei suoi figli, Loredana Lecciso e così il cantante spiega la sua presenza: “Loredana passa per essere una in cerca di riflettori e invece ho dovuto penare per convincerla. Ma ci tenevo, era il suo compleanno e al mio concerto c’erano tanti presidenti, tra cui quello dell’Ungheria“.

Redazione