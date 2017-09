FEDEZ&JAX l’ultimo concerto del Tour a La Maddalena, si chiude con un trionfo: 20mila persone in piazza.

Definire “successo” quello ottenuto dal concerto di Fedez&Jax ieri a La Maddalena sarebbe davvero un eufemismo! 20mila persone accorse da ogni “dove” della Sardegna hanno risposto al richiamo del ritmo incalzante di “Comunisti col rolex” trasformando i festeggiamenti per i 250 anni dalla fondazione di La Maddalena in un momento decisamente epico che lascia un segno importante nella storia dei live della località sarda. Per i due rapper, arrivati all’isola a bordo di un veliero, folla delle grandi occasioni, bambini accompagnati dai genitori, ragazzi, trentenni e quarantenni, a migliaia hanno invaso la piazza Umberto raggiungendo l’arcipelago con vari mezzi di trasporto fin dalle prime ore del mattino.

Come riportano da varie testate giornalistiche e siti web, J-Ax e Fedez arrivano a bordo di un veliero verso le 21,30 mentre sul palco Madh (secondo classificato ad XF nel 2014 ndr) scalda la folla. Oltre mezzora dedicata ai fan per autografi e foto e poi, in anticipo rispetto alla scaletta, poco dopo le 22 i due rapper sono sul palco, infiammando il pubblico fin dalle prime note del primo brano Senza pagare.

Lo straordinario afflusso di appassionati della “coppia d’oro” della musica italiana ha imposto un importante lavoro di preparazione, a garanzia della sicurezza, che si è svolto in sinergia fra l’amministrazione comunale e tutti i soggetti interessati, istituzionali e privati, coordinamento perfettamente riuscito, grazie al quale gli spettatori hanno potuto vivere l’evento con serenità.

Per J-Ax e Fedez resta un’estate da ricordare: “Senza pagare” è ancora il singolo più venduto, il video ha oltre 41 milioni di visualizzazioni e il tour con l’ultimo concerto a La Maddalena, si è concluso con un autentico trionfo.

250 anni e sceglie noi come coniglietti che escono dalla torta.Auguri Maddalena. A post shared by J-Ax (@j.axofficial) on Sep 2, 2017 at 3:37am PDT

