RAI1: TALE E QUALE SHOW CI SIAMO. O QUASI. ANNUNCIATI I CONCORRENTI DEL VARIETÀ CONDOTTO DA CARLO CONTI tra cui MARCO CARTA, FILIPPO BISCIGLIA, FEDERICO ANGELUCCI

“Tale e Quale Show”, ci siamo. O quasi. Tra i più seguiti dal pubblico tv, sta per tornare il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti. Andrà in onda da venerdì 22 settembre per undici prime serate. A poche settimane dal debutto, dopo tanti “rumors” ecco ufficializzati i nomi dei concorrenti in gara: Valeria Altobelli, Edy Angelillo, Federico Angelucci, Filippo Bisciglia, Marco Carta, Mauro Coruzzi (“Platinette”), Claudio Lippi, Alessia Macari, Benedetta Mazza, Piero Mazzocchetti, Annalisa Minetti, Donatella Rettore.

Cresce così l’attesa per la settima edizione di “Tale e Quale Show”: un programma di successo, un appuntamento imprescindibile con la tv che intrattiene e diverte, merito del super lavoro, dietro le quinte, di tanti professionisti – in primis, i 12 poliedrici protagonisti del programma pronti a mettersi in gioco (si canta dal vivo), i coach, i sarti, i costumisti, il reparto trucco e acconciature – e di tutta la macchina organizzativa (sempre in movimento).

Il varietà sarà trasmesso in diretta dagli studi della Dear di Roma.

