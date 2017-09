Sul web tutto fa discutere … anche una pubblicità: Bufera sullo spot pubblicitario del Buondì Motta!

“Mamma, mamma, vorrei una colazione leggera ma decisamente invitante che possa coniugare la mia voglia di leggerezza e golosità”. Una bambina corre sorridendo incontro alla madre che sta gioiosamente sistemando dei fiori su una tavola all’aperto. Di sottofondo la musica e il canto degli uccellini. “Non esiste una colazione così, cara – risponde la mamma – Possa un asteoride colpirmi, se esiste” e… come si dice: Detto, fatto! E la mamma non c’è più!

Sul web scatta subito la polemica tra chi ha trovato la pubblicità ironica e originale e chi invece l’ha trovata inadeguata e violenta:

…questa pubblicità non mi è piaciuta affatto considerato il periodo che stiamo passando….far esplodere una mamma?”, “potevate inventarvi qualcos’altro….le mie figlie ,,,quando hanno visto quanto accaduto ci sono rimaste male….”.

E, ancora: “Avete realizzato uno spot pessimo, senza rispetto per le persone e per la vita”, “volevate chiudere la linea di produzione?”, “è la pubblicità più orrenda degli ultimi 10 anni”.

la Motta replica:”si tratta di uno spot ironico… hai mai visto un asteroide colpire la Terra?”. E ironizza a più riprese nelle risposte (“possa colpirci un asteroide se una mamma è stata maltrattata o ferita per realizzare questa pubblicità“) fino alla precisazione: “Se non fossimo stati chiari, ci teniamo a precisare che non pubblicizziamo asteroidi“.

Ma ci sono anche utenti più ironici per fortuna che difendono lo spot. “E’ la stessa ironia surreale di Fantozzi…stesso sapore per conto mio…su queste cose sono 30 anni che ci si ride…viva un po’ di ironia anche nella pubblicità“.

E qualcuno è addirittura entusiasta: “Questa è una pubblicità geniale, una delle più belle degli ultimi anni”.

Redazione