Dal 1SETT_ SU #RealTime BACK OF ITALIA con Benedetta Parodi – NELLA PRIMA PUNTATA PROTAGONISTA la crostata rivisitata di Ernst Knam – LA RICETTA

La 5a edizione di Bake Off Italia, è partita dal 1 Settembre, ore 21:10 su Real Time – Canale 31 e per 14 settimane terrà compagnia al telespettatore con puntate da 90 minuti l’una e due speciali in versioni Celebrity. Alla conduzione del programma Benedetta Parodi:

I giudici della nuova edizione:

Ernst Knam – il re del cioccolato

Clelia d’Onofrio – la lady di ferro

La new entry Damiano Carrara, pasticcere toscano che ha trovato la fortuna oltreoceano

50 aspiranti pasticceri si contenderanno i 16 posti disponibili nel giardino della settecentesca Villa Annoni di Cuggiono (Milano) con i loro cavalli di battaglia. Di questi 50, i giudici ne sceglieranno 30. Successivamente, le tre squadre -una per giudice- si troveranno a testare le capacità di base della pasticceria. E tra questi, verranno scelti i 16 concorrenti ufficiali di questa quinta edizione del programma.

Le puntate saranno tutte a tema con tre sfide diverse: la prova creativa, la prova tecnica e la prova WOW. Il tendone di Bake Off Italia sarà in stile “mexico mood” con uno studio che rende omaggio alla pittrice Frida Kahlo.

Nella prima puntata la terza prova tecnica ha visto protagonista la crostata rivisitata di Ernst Knam, un dolce a metà tra la torta di mele e la apple pie, con la particolarità di una pasta frolla agli agrumi.

Ingredienti per la pasta frolla agli agrumi: 75 g di uova, 200 g di zucchero semolato, 200 g di burro, 400 g di farina 00, 8 g di lievito chimico, 3 g di sale, 20 g di buccia di limone o di arancia grattugiata. Ingredienti per la farcitura: 50 g di zucchero semolato, 3 mele, 3 g di cannella in polvere, 30 ml di rum, 50 g di uvetta, 40 g di pinoli.

Ingredienti per la crema inglese: 80 g di tuorli, 45 g di zucchero semolato, 1 bacca di vaniglia, 100 g di latte, 150 g di panna.

Procedimento: Per la pasta frolla agli agrumi, da lavorare con le mani il meno possibile per evitare che il burro si sciolga: impastare zucchero e burro con il sale e la buccia di limone o arancia, aggiungere l’uovo e infine la farina e il lievito chimico. Tra due fogli di carta da forno stendere la frolla con un’altezza di 3 millimetri, poi foderare un disco d’acciaio, imburrato e posto sulla teglia, con la pasta frolla. Per la farcitura di mele: pelare e tagliare in quattro le mele, poi togliere il torsolo e tagliarle a cubetti, infine mescolarle con gli altri ingredienti della farcia e inserire il tutto nella tortiera. Coprire la tortiera con un disco di pasta frolla. Aggiungere al tuorlo d’uovo poca acqua e utilizzarlo per spennellare i bordi e la superficie del disco di pasta frolla e fare un buco al suo centro. Infornare a 180° per circa 40 minuti. Nel frattempo preparare la crema inglese con la quale accompagnare il dolce: versare in una casseruola la panna, il latte e la polpa del baccello di vaniglia, mescolare il composto e porlo sul fuoco. Intanto lavorare con una frusta lo zucchero e i tuorli e diluire i tuorli con qualche cucchiaio di latte. Unire il tutto con l’amalgama posta sul fuoco e continuare a cuocere, mescolando e stando attenti a non superare una temperatura di 80°. Quando la crema è pronta toglierla dal fuoco e servirla a parte.

E.. ritornando al programma, per quanto riguarda la Celebrity Edition sono previste due puntate.

Nella prima ci saranno: Tosca d’Aquino con l’amica Francesca piccolo, Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, il protagonista di “Alex&Co” Leonardo Cecchi e il fratello Alessandro, Roberta Lanfranchi e Georgia Luzi, gli sportivi Karen Putzer e Luigi Mastrangelo, le sorella Cristel e Romina Carrisi, Fiordaliso con la mamma Carla.

Nella seconda puntata: gli attori Euridice Axen e Raul Garcia Pena, Fabio Troiano con l’amica Isabella, Maria Pia Timo e Laura Freddi, la moglie del difensore del Sassuolo Federico Peluso – Sara Piccinini – insieme alla moglie del portiere della Lazio, Jake La Furia con l’amica Laura, Rachele Mura, la mamma di Chiara Ferragni, Marina di Guardo, con il compagno Antonio, la schermitrice Elisa di Francisca insieme alla sorella Martina, le web star di Casa Surace, Ricky e Pasqui.

Gesualdo Vercio direttore di Real Time, si ritiene soddisfatto del successo ottenuto dal programma che l’anno scorso ha toccato i due milioni di telespettatori diventando un vero brand

Benedetta Parodi dice:

“La novità più grande è Damiano Carrara. Arrivato dall’America, italianissimo, è stata una bellissima sorpresa, è simpaticissimo, super preparato. E’ nato un grandissimo feeling, vedrete che c’è stato un bellissimo clima. Nella prima puntata vedrete un supercasting di 50 concorrenti che diventeranno 16. Sarà una puntata col botto, tutte le puntate saranno a tema, sarà divertente, i temi renderanno ogni puntata ancora più speciale.”.

Ci saranno tre esterne e un superospite misterioso nella finale

