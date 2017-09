FESTIVAL SHOW 2017 GRAN FINALE ALL’ARENA DI VERONA LUNEDI 4SETT_: FINALISTI E OSPITI…

FESTIVAL SHOW 2017

LUNEDÌ GRAN FINALE ALL’ARENA DI VERONA!

Conduce GIORGIA SURINA

Biglietti omaggio su prenotazione

Ecco i tre giovani emergenti che si sono aggiudicati la finale:

la cantautrice CHIARA RANIERI da Napoli,

il cantautore NICO da Ragusa e la band THEMA da Milano

IN ONDA SU REAL TIME (Canale 31)

il 7 settembre il meglio delle tappe di Jesolo lido, Lignano Sabbiadoro e Mestre

il 14 settembre la serata finale all’Arena di Verona

Lunedì 4 settembre all’Arena di Verona FESTIVAL SHOW, il festival itinerante dell’estate italiana, porterà sul palco oltre ai big della musica italiana anche i 3 talenti emergenti arrivati in finale in questa edizione: la cantautrice CHIARA RANIERI da Napoli, il cantautore NICO da Ragusa e la band THEMA da Milano.

Obiettivo da sempre di Radio Birikina e Radio Bella & Monella, è offrire infatti alle nuove proposte visibilità nelle piazze, in tv e una significativa airplay radiofonica. E quale opportunità più importante che aprire la serata finale della kermesse esibendosi sul prestigioso palco dell’Arena? I tre artisti hanno prima superato le selezioni primaverili facendosi notare tra centinaia di giovani di tutta Italia e non solo e poi hanno conquistato il pubblico esibendosi ciascuno in una delle tappe estive di Festival Show.

Il vincitore di Festival Show Giovani 2017 sarà decretato durante la serata finale all’Arena di Verona dalla giuria di qualitàcomposta da Michele Torpedine, produttore discografico, manager e musicista, Luca Chiaravalli, musicista, arrangiatore e produttore, Danilo Ciotti, tra i più autorevoli autori italiani, oggi si dedica a far emergere i talenti, Adriano Pennino, musicista, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra e Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia.

Il vincitore avrà come premio una borsa di studio al CET di Mogol. Il secondo classificato avrà come premio la registrazione professionale di una propria canzone presso l’AW Recording Studio di Udine. I primi tre classificati di “Festival Show 2017” avranno, come premio, cinquanta copie ciascuno del cd “Festival Show” che include le canzoni dei dodici giovani artisti che hanno partecipato al tour.

Sul palco un cast d’eccezione composto dagli artisti che hanno fatto da colonna sonora all’estate italiana, vincitori di Premi e Certificazioni, affermati da anni o che rappresentano i gusti delle nuove generazioni: BENJI & FEDE, MICHELE BRAVI, ALEX BRITTI, FRANCESCO GABBANI, RAPHAEL GUALAZZI, FAUSTO LEALI, LE VIBRAZIONI, ERMAL META, MORENO, NEK, RIKI, SHADE, SONOHRA, THOMAS, PAOLA TURCI e NINA ZILLI!

La serata sarà impreziosita dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dal corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie (reduce dal grande successo dell’ultima edizione di “Amici”). Sul palco dell’Arena si esibiranno anche la cantante italo eritrea SENHIT e la cantautrice calabrese YLENIA LUCISANO.

