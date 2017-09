Kit Harington ed Emilia Clarke rispettivamente Jon Snow e Daenerys di Game of Thrones testimonial di Dolce e Gabbana.

Kit Harington ed Emilia Clarke rispettivamente Jon Snow il Re del Nord e Daenerys Targaryen, la Madre dei draghi del celeberrimo Game of Thrones erano stati avvistati nel mese di marzo in Italia e precisamente a Napoli per motivi non meglio precisati. Dal 1 di settembre sappiamo il perchè. Gli attori inglesi sono sono stati impegnati con le riprese di due nuovi spot per Dolce & Gabbana girati da Matteo Garrone, oltre che in un lungo servizio fotografico per la nuova campagna del brand, realizzati in un contesto di assoluta italianità tra le vie di Napoli.

Più precisamente, Emilia, volto di The One eau de Toilette, vaga per le strade di Napoli accolta da una folla calorosa (e super rumorosa) che la invita ad assaggiare spaghetti al pomodoro e a ballare sulle note di Tu Vuo’ Fa’ l’Americano di Renato Carosone.

Oggi, 1 settembre, gli spot con le star della serie TV più amata degli ultimi tempi sono stati finalmente resi noti.

Idem per Kit Harington , volto di The One for Man

I video diffusi, come detto il 1 settembre sui social, hanno registrato un successo clamoroso con migliaia e migliaia di visualizzazioni, commenti e condivisioni a riprova della raggiunta celebrità dei due “testimonial” molto amati dal pubblico appassionato della serie Fantasy statunitense in onda su Sky.

Redazione