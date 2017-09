Ieri la serata finale di FESTIVAL SHOW all’Arena di Verona con 15mila spettatori, epilogo straordinario di una stagione da record!

FESTIVAL SHOW 2017

UN’ESTATE DI GRANDI SUCCESSI

CON I BIG DELLA MUSICA ITALIANA

E L’ENERGIA DI GIORGIA SURINA!

Ieri la serata finale all’ARENA DI VERONA con 15mila spettatori

Epilogo straordinario di una stagione da record

REAL TIME (CANALE 31) è media partner per il secondo anno

A partire dalla prima tappa di inizio luglio a Padova, sono stati migliaia gli spettatori accorsi sotto il palco itinerante di FESTIVAL SHOW, la kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella che fa divertire, emozionare e cantare insieme ai big della musica! In tutto sono state 8 le tappe che hanno visto muovere una grande macchina organizzativa e un imponente palco di 300 mq per tutto il nord Italia: da Padova si è passati a Brescia, poi nelle splendide spiagge di Caorle, Bibione, Jesolo Lido e Lignano Sabbiadoro, per concludere con Mestre e Verona!

Ieri sera, lunedì 4 settembre, si è svolta la serata conclusiva all’Arena di Verona,

E’ stato un grande show gratuito che ha entusiasmato l’Arena con le hit delle estate, il corpo di ballo guidato da Etienne Jean Marie (reduce dal grande successo dell’ultima edizione di “Amici”), l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e la grande energia di Giorgia Surina che, insieme a Paolo Baruzzo, ha condotto anche questa tappa finale del festival. Sono stati impiegati imponenti mezzi di produzione tecnica e anche una telecamera su piattaforma esterna all’Arena per riprese aeree, che sorvolava l’anfiteatro.

Un appuntamento doppiamente importante, perché Festival Show ha festeggiato anche i 18 anni di questa kermesse che con amore e professionalità unisce musica, ballo e vari ingredienti di spettacolo e divertimento. Per l’occasione, è stato rimosso dal palco il fondale, in modo che il maestoso impianto luci realizzato da Renato Neri illuminasse la coreografica scalinata dell’arena.

La serata è cominciata con l’esibizione dei tre giovani artisti emergenti che si sono aggiudicati la finale di Festival Show 2017: la cantautrice CHIARA RANIERI da Napoli, il cantautore NICO da Ragusa e la band THEMA da Milano. Nico con il brano “Se vuoi” si è aggiudicato la vittoria di Festival Show Giovani 2017! Successivamente è salito sul palco Federico Furia che con “Wild Wolf” ha vinto il Premio della Critica di Festival Show Casting 2017. Quando vengono presentate le Miss di Amen (l’organizzazione è stata curata da Mauro Casarin) la serata è ormai entrata nel vivo! Si esibiscono YLENIA LUCISANO, BENJI & FEDE, SENHIT, ALEX BRITTI, NINA ZILLI e MICHELE BRAVI. Vengono invitati sul palco Federico Zecchin e il velista Vittorio Malingri per sensibilizzare sulla salvaguardia del mare. Sono appena passate le ore 22.00 e il pubblico sta reagendo con grande entusiasmo alla grande festa, con applausi e standing ovation, salgono sul palco MORENO, PAOLA TURCI, SONOHRA, RAPHAEL GUALAZZI, THOMAS, FAUSTO LEALI, SHADE, ERMAL META, LE VIBRAZIONI. Insomma, un cast d’eccezione formato dagli artisti che hanno fatto da colonna sonora all’estate italiana, vincitori di Premi e Certificazioni, affermati da anni o che rappresentano i gusti delle nuove generazioni, scelti con cura per assicurare una serata unica. Dopo quasi tre ore di spettacolo chiudono la grande serata NEK, RIKI e FRANCESCO GABBANI, mentre Giorgia Surina e Paolo Baruzzo salutano il pubblico e danno appuntamento al prossimo anno!

La serata finale di Festival Show è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Verona.

Redazione